Kolik si vydělá servírka v horském hotelu za sezónu i se spropitným? Ta částka vás dostane

Práce na horské boudě zní jako romantika. Ráno mlha nad sjezdovkou, večer plný sál lyžařů a mezi tím tácy s čajem a svařeným vínem. Kolik ale taková zima reálně hodí do peněženky? Na žádný zázračný jackpot nečekejte. Když se ale sečte základní mzda, spropitné a jedna položka, na kterou většina lidí zapomíná, dostanete se k číslu, které dává smysl.
Základ je stejný jako dole v údolí
Průměrná hrubá mzda číšníka a servírky se v Česku drží kolem 29 000 Kč měsíčně. Rozpětí je přitom široké, od zhruba 20 000 Kč u nováčků po bezmála 58 000 Kč u ostřílené obsluhy ve špičkových podnicích. Když se podíváte na celý obor cestovního ruchu a hotelnictví, průměr vyskočí ke 40 000 Kč, jenže ten zvedají hlavně kuchaři a vedoucí, samotná obsluha na něj nedosáhne.
Horské hotely v tomhle nijak nevybočují. Nástupní mzda se pohybuje kolem 30 000 Kč a u zavedených bud po zapracování i přes 32 000 Kč. Zajímavé je to teprve tím, co se ke mzdě přidává.
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Následující tabulka shrnuje výdělky, o kterých byla řeč:
Pozice a kontext Hrubá měsíční mzda Číšník nebo servírka v ČR (průměr) kolem 29 000 Kč Začínající obsluha zhruba 20 000 Kč Ostřílená obsluha ve špičkových podnicích bezmála 58 000 Kč Celý obor cestovního ruchu a hotelnictví ke 40 000 Kč Horský hotel, nástupní mzda kolem 30 000 Kč Horský hotel, po zapracování přes 32 000 Kč Spropitné, které rozhoduje
Na dýškách stojí velká část reálného příjmu obsluhy. Podle průzkumu platformy Rondo.cz a společnosti Nomce z letošního září se výše spropitného u Čechů rozděluje takto:
necelá třetina hostů, tedy nejčastější skupina, nechává mezi šesti a deseti procenty útraty; zhruba každý sedmý dává přes deset procent; asi pětina lidí nedává nic. Přečtěte si také: Olivový olej z regálu často není pravý. Poznáte to podle 1 údaje na etiketě
Etiketa počítá s deseti procenty jako s běžným standardem a za skvělou obsluhu klidně s patnácti. Na horách, kde se v plné sezóně u stolů protočí stovky lyžařů denně, se drobné z každého účtu rychle sčítají. Rozhoduje ale přístup. Nejčastějším důvodem, proč host dýško nenechá, je nepříjemné chování obsluhy, uvedla ho třetina dotázaných. Milá servírka si tak vydělá znatelně víc než ta protivná.
Na spropitném stojí velká část reálného příjmu obsluhy a rozhoduje hlavně vstřícné vystupování servírky. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Skrytý bonus, díky kterému se práce vyplatí
Tady přichází položka, na kterou se zapomíná. Sezónní práce na horách skoro vždy znamená bydlení a stravu zdarma. Hotel dá zaměstnanci pokoj i jídlo, takže z výplaty neodchází nájem, energie ani nákupy. Ve městě spolknou tyhle věci klidně polovinu příjmu, na boudě zůstávají v kapse.
Běžné je i schéma týden v práci, týden volno, které se hodí lidem dojíždějícím z dálky. Spojení slušné mzdy a nulových nákladů na živobytí dělá z hor jedno z mála míst, kde se dá za pár měsíců opravdu našetřit.
Přečtěte si také: Ani máslo, ani olej: bramborová kaše bude nadýchaná díky 1 přísadě Kolik tedy zůstane za celou sezónu
Pojďme to spočítat. Zimní sezóna trvá zhruba pět měsíců, od prosince do dubna. Při základu kolem 30 000 Kč měsíčně se hrubá mzda za tu dobu vyšplhá ke 150 000 Kč. Ke každé výplatě přičtěte spropitné, které v rušném středisku přidá další tisíce měsíčně, a hlavně to, že vám odpadnou náklady na bydlení a jídlo.
Ve výsledku mluvíme o hrubé mzdě kolem 150 000 Kč za sezónu. Čistého sice zůstane o něco méně, jenže spropitné a nulové výdaje za bydlení i jídlo ten rozdíl z velké části vyrovnají. Pilná servírka si tak z jedné zimy odveze většinu vydělaného, na což by ve městě s běžnými náklady dosáhla jen stěží.
A v Alpách? Tam je to jiná liga
Kdo chce vydělat ještě víc, míří za hranice. V rakouských a švýcarských střediscích berou servírky výrazně vyšší mzdy a bydlení se stravou dostávají stejně jako u nás. Ve Švýcarsku se měsíční výdělky v hotelnictví počítají v tisících franků, což je i po přepočtu násobek českých čísel. Za to se ale platí delší pracovní dobou, znalostí jazyka a životem daleko od domova. Pro první sezónu bývají české hory rozumnější škola.
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Zdroje: https://www.jenprace.cz/platy/cisnik-servirka, https://retailnews.cz/aktualne/cesi-nejcasteji-davaji-spropitne-mezi-6-a-10-procenty/, https://www.platy.cz/platy/gastronomie-hotelnictvi-cestovni-ruch/cisnik-servirka, https://zijuspesne.cz/dysko-na-kolik-si-prijdou-v-restauracich-na-spropitnem/, https://cnn.iprima.cz/cisnik-pres-200-na-hodinu-recepcni-stovku-jake-brigady-mladi-v-lete-delaji-a-za-kolik-112649, https://hericeland.cz/prace/prace-ve-svycarsku/