Rozkrojíte ho a za sekundy zmodrá. Hřib siný vypadá jako jedovatý, ve skutečnosti je to ale vyhledávaná delikatesa

Přesně tenhle okamžik přivádí houbaře do rozpaků, vypadá to varovně, jenže opak je pravdou. Česká mykologická společnost vede hřib siný (Gyroporus cyanescens) ve svém atlasu jednoznačně jako jedlou houbu. Dramatická barevná proměna nemá s jedovatostí nic společného. Celý trik se odehrává na molekulární úrovni, a právě ten stojí za to rozklíčovat.
Proč hřib siný modrá tak intenzivně: chemie za spektakulární přeměnou
Za prudkou změnou barvy stojí pigment zvaný gyrocyanin. Dokud je plodnice neporušená, zůstává uzavřený uvnitř buněk a dužnina si drží krémově bělavý odstín. Jakmile ale nůž, prst nebo i pád šišky naruší buněčné stěny, gyrocyanin se setkává se vzdušným kyslíkem. Oxidační reakce proběhne takřka okamžitě; odborná práce Besla a kolegů z roku 1973, citovaná v přehledovém čísle časopisu
Field Mycology, popisuje přeměnu jako „rychlou” a „bezprostřední”. V praxi to znamená, že modrá se rozlévá doslova před očima, bez lupy, bez čekání.
Zajímavé je, že funkce tohoto mechanismu dodnes zůstává předmětem debat. Nejpravděpodobnější hypotéza hovoří o antioxidační roli: gyrocyanin „vychytává” kyslíkové radikály a chrání poraněnou tkáň před dalším poškozením. Jako potvrzený obranný štít proti predátorům to vědci zatím neformulují.
Jak hřib siný bezpečně rozpoznat v lese: klíčové znaky pro houbaře
Právě kombinace několika znaků dělá z tohoto druhu poměrně snadno určitelnou houbu. Na co se zaměřit:
Klobouk: suchý, plstnatý povrch v tónech krémové, slámově žluté až světle okrové. Žádné rudé, olivové ani tmavohnědé odstíny. Póry: bělavé až lehce nažloutlé, bez jakéhokoli nádechu červené. Po otlačení se okamžitě barví do modra. Třeň: světlý, na pohled pevný, ale po rozříznutí odhalí charakteristické sklípkaté dutiny, jako by uvnitř vyschla houba na mytí nádobí. Právě tento dutý, komůrkový třeň je nejsilnější rozlišovací prvek. Dužnina: bělavá, po řezu rychle a sytě modrající.
Srovnání s nebezpečnějšími druhy pomůže dodat jistotu. Hřib kovář (
Sutorius luridiformis) sice také modrá, ale jeho póry záhy získávají rumělkově červený tón a třeň pokrývají husté červené tečky. Jedovatý hřib satan ( Boletus satanas) má karmínově zbarvené póry, červenou síťku na robustním soudkovitém třeni a roste na vápnitých teplých stanovištích, tedy v úplně jiném prostředí. Kdo si zapamatuje jednoduché pravidlo „světlé póry, dutý třeň, kyselá půda”, záměnu prakticky vyloučí. Kde v Česku hledat vzácnou modrou raritu: stanoviště a sezóna
Hřib siný se váže na kyselé, písčité půdy. Typickým domovem jsou borové lesy a kyselejší bučiny, tedy krajina, kde pod nohama šustí jehličí a borůvčí, nikoli vápencový štěrk. Sezóna plodnic spadá do období od července do října.
V českém kontextu se veřejně dostupné nálezy na myko.cz objevují z Jihočeského kraje a z Manětínska na západě Čech. Naše dedukce míří jasně: největší šanci na setkání nabízejí písčité bory středních, západních a jižních Čech. Teplé vápnité doubravy jižní Moravy naopak houbař prohledá marně.
V celoevropském měřítku jde o druh rozšířený, avšak lokálně nehojný. V Británii a Irsku ho mykologové považují za velmi vzácný, zatímco ve Skandinávii se vyskytuje častěji. Česko leží někde uprostřed; nález potěší, ale rozhodně ho nelze čekat při každé vycházce.
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Z právního hlediska hřib siný nefiguruje mezi zvláště chráněnými druhy ve vyhlášce č. 395/1992 Sb., takže jeho sběr pro vlastní potřebu zákon sám o sobě nezakazuje. Ohleduplnost je nicméně na místě, populace bývají řídké a jednotlivé plodnice cenné pro ekosystém.
Pikantní detail pro ty, kdo by uvažovali o prodeji: v příloze 15 vyhlášky č. 397/2021 Sb. hřib siný mezi volně rostoucími houbami povolenými k uvádění na trh nenajdete. Jedlý pro znalce, ano. Tržní artikl, nikoli.
A chuť? Atlasové zdroje tlumí očekávání. Vůně i chuť jsou nenápadné, kulinární význam malý. Kdo ho přece jen přinese domů, udělá nejlépe, když ho přidá do směsi s výraznějšími druhy a důkladně tepelně zpracuje. Syrový by působil zažívací potíže, stejně jako řada jiných jedlých hub. Největší hodnotou nálezu tak zůstává samotný zážitek, ten okamžik, kdy se pod nožem rozlije indigová modř uprostřed tichého boru.
Česká mykologická společnost ostatně řadí lidové poučky typu „nápadně zbarvená houba musí být jedovatá” mezi
nepravdivé mýty. Hřib siný je toho živoucím důkazem: čím dramatičtěji vypadá, tím víc stojí za to ho poznat.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková