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3D tiskárna vyrobila hypersonické letadlo, které letí rychlostí 9 800 km/h. Spaluje jen vodík a neprodukuje žádné emise

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Australská firma úspěšně otestovala DART AE, bezpilotní stroj s 3D tištěným drakem a vodíkovým scramjetem, který při letu nevypouští CO₂.
Hypersonické letadlo z 3D tiskárny

Hypersonické letadlo z 3D tiskárny

Zdroj: AAP
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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