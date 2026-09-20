3D tiskárna vyrobila hypersonické letadlo, které letí rychlostí 9 800 km/h. Spaluje jen vodík a neprodukuje žádné emise

Večer 27. února 2026 odstartovala z kosmodromu NASA Wallops Island ve Virginii raketa Rocket Lab s nákladem, jaký dosud žádný nosič nevynášel: třímetrovým hypersonickým demonstrátorem, jehož drak i motor vznikly z velké části na 3D tiskárnách. DART AE se po oddělení od nosiče rozletěl rychlostí přesahující Mach 5, tedy více než 6 100 km/h, a po několik minut sbíral data v prostředí, kde teploty na povrchu šplhají k tisícům stupňů. Firma Hypersonix přitom dlouhodobě uvádí návrhový cíl platformy na Mach 7, tedy kolem 8 600 km/h, a ve starších materiálech se objevují i hodnoty blížící se Mach 8. Oficiální povýstřelová zpráva amerického ministerstva obrany (DIU) potvrzuje „Mach 5+“; vyšší rychlosti zůstávají konstrukčním cílem pro další mise. A co emise? Motor SPARTAN spaluje vodík s kyslíkem nasávaným z atmosféry, z výfuku odchází vodní pára, žádný oxid uhličitý. Celková uhlíková stopa ovšem závisí na tom, jak byl vodík vyroben, protože většina světové produkce stále pochází z fosilních zdrojů.
Jak se tiskne letadlo pro rychlost nad Mach 5
Když Hypersonix v listopadu 2021 poprvé představil DART AE, použil formulaci, která zněla skoro jako sci-fi: „celá hypersonická platforma vyrobená 3D tiskem z vysokoteplotních slitin“. Drak stroje je vytištěn z Inconelu 718, niklové superslitiny, která odolává extrémním teplotám hypersonického letu. Stejně tak motor SPARTAN, scramjet, tedy nadzvukový náporový motor, je celý aditivně vyrobený.
Důležitá nuance: odborný článek, který Hypersonix prezentoval na australském leteckém kongresu v roce 2023, zpřesňuje, že vozidlo kombinuje aditivně vyráběné části s komerčně dostupnými subsystémy. Avionika, senzory nebo některé palubní komponenty tedy nemusely projít 3D tiskárnou. Přesto jde o bezprecedentní míru využití aditivní výroby u stroje, který musí přežít tepelné toky přesahující 250 kilowattů na metr čtvereční. Při návrhových výpočtech se ukázalo, že započtení teplotně závislých vlastností materiálu změnilo odhad teploty povrchu téměř o 200 stupňů, tedy rozdíl, který může rozhodnout mezi úspěchem a rozpadem konstrukce.
Vodíkový scramjet: čistý výfuk, složitý start
SPARTAN není klasický motor. Nese si zásobu vodíku, ale kyslík bere přímo z proudícího vzduchu, proto označení „air-breathing“. Aby mohl pracovat, musí už letět hypersonickou rychlostí. DART AE proto potřeboval nosnou raketu Rocket Lab HASTE, která ho vynesla do horních vrstev atmosféry a urychlila nad Mach 5. Teprve pak začal scramjet zajišťovat vlastní tah.
Rozdíl oproti americkým hypersonickým programům je v palivu. Střela X-51A Waverider amerického letectva spalovala letecký petrolej JP-7, který zároveň chladil stěny motoru. Program DARPA HAWC rovněž stojí na uhlovodíkovém scramjetu. Vodík nabízí vysokou měrnou energii a čistší spalování, ale vyžaduje jiný přístup ke skladování a logistice. Pro vojenské nasazení je letecký petrolej praktičtější, protože zapadá do existujícího palivového řetězce. Pro testovací platformu zaměřenou na budoucnost je vodík sázkou na čistší technologii.
Co se emisí týče: při samotném letu DART AE skutečně nevypouští CO₂, pouze vodní páru. Jenže Mezinárodní agentura pro energii ve své zprávě Global Hydrogen Review 2024 upozorňuje, že emise spojené s výrobou vodíku závisejí na způsobu jeho výroby. Elektrolýza napájená obnovitelnými zdroji je skutečně téměř bezemisní. Vodík vyrobený ze zemního plynu, který dnes dominuje, už tak čistý není.
Americká obrana platí australské firmě
DART AE neletěl sám od sebe. Celý test proběhl v rámci programu HyCAT, který v dubnu 2023 vyhlásila americká Defense Innovation Unit. Důvod byl prostý: Spojené státy měly úzké hrdlo v hypersonickém testování. Pozemní tunely nedokážou plně simulovat reálné podmínky letu nad Mach 5 a každý test na skutečné raketě stál desítky milionů dolarů.
DIU hledala komerční řešení, levnější, častější a dostupné i od spojenců. Hypersonix nabídl přesně to: jednorázový, z velké části 3D tištěný testovací stroj, který lze vyrobit v řádu měsíců, vybavit zákaznickými senzory a odpálit na komerčním nosiči. Třímetrový DART AE sbírá data o pohonu, materiálech, navádění i chování konstrukce v reálném hypersonickém prostředí. Pro DIU je to způsob, jak urychlit vývoj a zároveň snížit náklady.
Kontext je přitom naléhavý. Podle svědectví amerických zpravodajských služeb z roku 2026 Rusko hypersonické střely nejen vyvíjí, ale už je nasadilo proti Ukrajině. Čína disponuje ještě rozsáhlejší infrastrukturou. NATO ve své politice integrované protivzdušné a protiraketové obrany z února 2025 výslovně zmiňuje hypersonické hrozby jako prioritu. I Evropská obranná agentura zařadila protihypersonické schopnosti mezi klíčové oblasti a v evropském konsorciu HYDEF, které se touto obranou zabývá, figuruje i česká firma LKE.
Kdy poletíme takto na dovolenou
Krátká odpověď: ne brzy. DART AE je bezpilotní, jednorázový a tři metry dlouhý. Není to zárodek dopravního letadla, ale testovací nástroj. Hypersonix sice dlouhodobě mluví o znovupoužitelných scramjetových strojích pro rychlou dopravu i přístup na oběžnou dráhu, ale to je výhled na dekády, ne roky.
NASA ve svých tržních studiích vidí nejrealističtější komerční okno u rychlostí Mach 2 až 4, tedy v segmentu, kde kdysi létal Concorde. I tam ale narážejí na bariéry: sonický třesk nad obydlenými oblastmi, hluk, certifikace, emise. Plnohodnotná hypersonická osobní doprava je ještě o řád dál.
Přesto má únorový test hodnotu, která přesahuje samotný let. NASA drží rekord stroje s atmosférickým pohonem s X-43A na Mach 9,6 z roku 2004, ale ten program skončil. Hypersonix ukazuje, že 3D tisk a komerční nosiče mohou hypersonické testování zpřístupnit. Ne jako jednorázový experiment za astronomickou cenu, ale jako opakovatelnou službu.
Český otisk v hypersonickém světě
Přímou českou vazbu na DART AE se nám v otevřených zdrojích nepodařilo dohledat. Nepřímé spojení ale existuje. GE Aviation Czech a VUT Brno spolupracovaly v projektu ADAAC pod Evropskou kosmickou agenturou, zaměřeném na aditivní výrobu leteckých konstrukcí. PBS Group z Velké Bíteše od února 2025 testuje 3D tištěný díl proudového motoru TJ40 při teplotách nad 750 °C. A zmíněná firma LKE se podílí na evropském protihypersonickém programu HYDEF.
Česko tedy není v hypersonickém závodě přímým hráčem, ale jeho průmysl už pracuje s technologiemi, které tento závod pohánějí, od aditivní výroby vysokoteplotních komponent po obranu proti hypersonickým hrozbám.
Únorový let DART AE neotevřel éru hypersonické dopravy. Otevřel něco možná důležitějšího: cestu k tomu, aby se hypersonické testování stalo rutinou místo výjimky a aby si ho mohly dovolit i menší firmy a spojenci, nejen supervelmoci s miliardovými rozpočty.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík