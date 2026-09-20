Kašlu na tepelné čerpadlo. Nainstaloval jsem ho a horší zklamání jsem nezažil

Když se sen o úsporách rozplyne v mrazivé noci
Celé léto jste se těšili na nový zdroj vytápění, který vám měl ušetřit tisíce korun ročně. Pak přišla zima, venku klesla teplota pod nulu a vy zíráte na fakturu za elektřinu, která není o nic nižší než dřív. Tento scénář zažívají desítky rodinných domů každou topnou sezónu. A není to proto, že by technologie selhala.
Problém často tkví úplně jinde: v netěsných oknech, chybějící izolaci stropu nebo v malých radiátorech, které byly navržené pro úplně jiný způsob topení. Tepelné čerpadlo totiž funguje jinak než klasický kotel – a pokud mu dům nedokáže vytvořit správné podmínky, jeho přednosti se prostě neprojeví.
Jak vlastně čerpadlo pracuje – a proč ho nestačí jen zapojit
Na rozdíl od plynového kotle nebo kamen tepelné čerpadlo teplo nevyrábí spalováním. Místo toho ho odebírá z okolního prostředí – ze vzduchu, ze země nebo z vody – a pomocí elektricky poháněného kompresoru ho přečerpává do topné soustavy. Elektřina tedy neslouží přímo k výrobě tepla, ale k jeho přesunu z jednoho místa na druhé.
Za ideálních podmínek dokáže čerpadlo z jedné kilowatthodiny elektřiny dodat třeba tři až čtyři kilowatthodiny tepla. Tento poměr se označuje zkratkou COP. Jenže pozor: hodnota COP se měří při přesně definovaných podmínkách a v reálném provozu se neustále mění podle počasí, venkovní teploty i teploty topné vody.
Mnohem důležitější než laboratorní údaj je sezónní topný faktor, který zohledňuje měnící se počasí, cykly odmrazování, spotřebu pomocných zařízení i různé provozní režimy. Právě tento údaj vám ukáže, jak si čerpadlo skutečně povede během celé zimy – a jestli vám opravdu ušetří.
Když dům krvácí teplem – a čerpadlo to jen odhalí
Ani špičkové zařízení za statisíce korun nedokáže zázrak, pokud topí do domu plného děr. V nezatepleném objektu uniká teplo obvodovými stěnami, střechou, podlahou, starými okny i netěsnostmi kolem dveří. Čerpadlo pak musí běžet déle a dodávat víc energie, aby udrželo požadovanou teplotu – a účet za elektřinu roste.
Před výběrem zařízení by proto měl odborník spočítat tepelnou ztrátu budovy. Nestačí vycházet jen z podlahové plochy nebo z výkonu starého kotle. Starší kotle se totiž často montovaly s velkou výkonovou rezervou, takže jejich nominální výkon neodpovídá skutečné potřebě domu.
Stejně problematické může být příliš slabé i zbytečně výkonné čerpadlo. Poddimenzované zařízení musí během mrazů nadměrně využívat elektrický dohřev. Předimenzované čerpadlo zase může za určitých podmínek často zapínat a vypínat, což neprospívá účinnosti ani životnosti kompresoru.
V některých případech je rozumnější investovat nejdřív do snížení tepelných ztrát. Pomůže zateplení střechy nebo stropu, obvodových stěn, výměna nevyhovujících oken a dveří či odstranění výrazných netěsností. Po obnově pak domu stačí menší čerpadlo, které bude pracovat v příznivějších podmínkách.
Malé radiátory a vysoká teplota: Kombinace, která zabíjí úspory
Tepelné čerpadlo pracuje nejúsporněji tehdy, když nemusí připravovat příliš horkou topnou vodu. Proto se velmi dobře kombinuje s nízkoteplotními otopnými soustavami – podlahovým, stěnovým nebo stropním vytápěním, případně s dostatečně velkými nízkoteplotními radiátory nebo ventilátorovými konvektory.
Podlahové vytápění má velkou plochu, a proto dokáže místnost vyhřát i vodou s poměrně nízkou teplotou. Čerpadlo nemusí pracovat na hranici svých možností, čímž se snižuje spotřeba elektřiny a zlepšuje sezónní účinnost.
Složitější situace může nastat ve starším domě s malými radiátory, které byly navržené pro kotel a vodu s vysokou teplotou. Pokud musí tepelné čerpadlo neustále ohřívat vodu na podstatně vyšší teplotu, jeho účinnost zpravidla klesá a provoz se prodražuje.
To však neznamená, že nelze kombinovat radiátory a tepelné čerpadlo. Rozhodující je, zda topná tělesa dokážou i při nižší teplotě vody odevzdat do místností dostatek tepla. Někdy stačí vyměnit jen několik nejvíc zatížených radiátorů za větší, upravit průtoky nebo hydraulicky vyvážit soustavu. Vhodnost stávajících radiátorů by se však měla prověřit ještě před koupí zařízení, ne až po první zimě. Moderní vysokoteplotní čerpadla s přírodním chladivem R290 (propan) navíc dokážou ohřát vodu až na 70–75 °C, což usnadňuje jejich zapojení do stávajících otopných soustav.
Špatné nastavení: Tichý zabiják úspor
Na náklady nemá vliv jen technický stav budovy. Velkou roli hraje i regulace. Příliš vysoká teplota topné vody, nevhodně nastavená topná křivka, nesprávné průtoky nebo časté zásahy do pokojových termostatů mohou snížit účinnost celého systému.
Topná křivka určuje, jakou teplotu vody má zařízení připravovat při konkrétní venkovní teplotě. Pokud je nastavená zbytečně vysoko, čerpadlo spotřebuje víc elektřiny, než je nutné. Pokud je příliš nízká, místnosti se nemusí dostatečně vyhřát.
Tepelným čerpadlům obecně vyhovuje delší a plynulý provoz při nižší teplotě vody. Opakované úplné vypínání vytápění a následná snaha rychle dohnat pokles teploty nemusí přinést takovou úsporu jako u některých tradičních zdrojů.
Návratnost: Číslo, které nikdo nespočítá předem
O návratnosti rozhodují především: původní způsob vytápění a jeho provozní náklady, cena elektřiny a zvolený tarif, tepelná ztráta budovy, skutečná sezónní účinnost zařízení, požadovaná teplota v interiéru, spotřeba teplé vody, vstupní cena včetně montáže a úprav, náklady na servis, životnost zařízení a jednotlivých částí systému i budoucí vývoj cen energií.
Pokud tepelné čerpadlo nahrazuje drahé přímé elektrické vytápění nebo zastaralý zdroj s vysokou spotřebou, rozdíl v nákladech může být výrazný. Pokud však nahrazuje moderní kondenzační kotel nebo vytápění levnějším palivem, roční úspora může být menší a návratnost podstatně delší.
Kdy má tepelné čerpadlo smysl
Nejlepší výsledky lze očekávat v novostavbách, dobře zateplených rodinných domech a budovách vybavených nízkoteplotním vytápěním. V takových podmínkách zařízení pracuje s nižší teplotou vody a během většiny sezóny může dosahovat příznivé účinnosti.
Dobré řešení však může vzniknout i při rekonstrukci staršího domu. Důležité je, aby koupi předcházel výpočet tepelných ztrát, kontrola radiátorů, posouzení elektrické přípojky a realistický odhad spotřeby.
Zdroje článku: novinky.cz, lidovky.cz, drevoastavby.cz, nespechej.cz
Autor článku: Barbora Jelínková