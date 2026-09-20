Kadeřnice varuje ženy 60+: tenhle 1 střih přidává 5 let. Většina Češek si ho nechává dělat pořád dokola

Sednete si do křesla, kadeřnice se zeptá, co dnes budeme dělat, a vy řeknete to, co pokaždé: „Jen zastřihnout konečky, jako minule.“ Právě tahle nenápadná věta může za to, že vám zrcadlo ukazuje starší ženu, než jakou se cítíte. Kolik let přesně to dělá, nikdo změřit neumí. Kadeřníci se ale shodují, že jeden obyčejný střih umí tvář zbytečně zestařit.
Naše módní články jsou vždy zamýšleny jako zábavné lifestyle čtení s nadsázkou, netýkají se nikoho konkrétního. Každá žena má nosit hlavně to, v čem se cítí dobře. Rovná čára bez jediné vrstvy
Řeč je o vlasech ostříhaných do jedné délky. Konečky tvoří rovnou linii a u tváře nezůstane žádný kratší pramen. Může jít o mikádo s ostrou hranou i o vlasy na ramena nebo delší.
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U tohoto tvaru ženy často zůstávají celé roky. Znají ho a nemusí nic vymýšlet, a tak se v salonu při každé návštěvě jen obnoví stará linie.
Foto: Shutterstock.com Proč takový střih stahuje tvář dolů
S věkem vlasy řídnou, jemní a hůř drží objem. Šediny navíc bývají sušší a méně poddajné. Když je taková hmota zastřižená rovně, leží těžce u hlavy a pohled sklouzává k bradě a čelisti. Tvář pak vypadá unaveněji a přísněji.
Kadeřnice Tereza Řezáčová, která se k tématu vyjádřila pro Kondice.cz, upozorňuje, že za usedlým dojmem častěji stojí střih bez tvaru a pohybu než samotná šedá barva.
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Podobně to vidí i zahraniční stylisté. Jednolitá délka podle nich zatěžuje vlasy a s nimi i celý výraz obličeje.
Foto: Freepik.com Vrstvy vrátí vlasům život
Změna nemusí být radikální. Pomůže pár vrstev a prameny kolem obličeje, které tvář orámují. Vlasy se začnou hýbat, získají objem a pozornost se přesune k očím a lícním kostem.
Kadeřnici proto příště řekněte, že chcete vlasům vrátit pohyb a nechat si ostříhat prameny u obličeje. Délku si přitom klidně můžete nechat.
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Ženám, které nechtějí přijít o delší vlasy, sluší střih po ramena nebo kousek pod ně, doplněný vrstvami u tváře. Vlasy zůstanou dost dlouhé na to, abyste je sepnula do culíku.
Pro kratší variantu je tu soft bob. Jde o mikádo s jemným vrstvením, které sahá po čelist nebo do poloviny krku. Tvar i objem drží dobře, takže se hodí ženám, které nechtějí ráno trávit dlouhé minuty s fénem.
Foto: Freepik.com Zdroje: Eva Malíková, autorský text, https://www.kondice.cz/pece-o-telo/nejlepsi-ucesy-pro-sediny/, https://www.svetzeny.cz/moda-krasa/6-idealnich-ucesu-pro-zeny-po-60-ktere-zakryji-vrasky-na-cele-omladi, https://www.shefinds.com/collections/one-length-haircuts-add-years/, https://www.kondice.cz/beauty-a-vzhled/ucesy-pro-zrale-zeny-strihy-50-/, https://www.tiscali.cz/kadernice-po-30-letech-priznala-tenhle-uces-zenam-60-odmitam-strihat-i-kdyz-si-ho-porad-zadaji-756092, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/uces-60-pohodlny-modni/ Přečtěte si také: Nejhorší šunka ze supermarketu. Češi ji dávají na rohlík i dětem a vůbec neví, co všechno v ní je