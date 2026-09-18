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Tuto chybu před zimou dělá skoro každý. Kdy naposledy posekat trávník a jak nízko

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Dennívýzva
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Stojíte na podzim nad trávníkem a říkáte si, že ho ještě naposledy vezmete hezky u země, aby zahrada vypadala přes zimu upraveně? Ruku na srdce, je to nejkratší cesta, jak na jaře sčítat holá a žlutá místa. Zelený pažit totiž před mrazy potřebuje naprostý opak.
Sekačka na trávu

Sekačka na trávu

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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