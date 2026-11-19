Mahónie patří k tradičním keřům českých zahrad, který v posledních letech díky nádherným žlutým květům, fialovým plodům a stálezeleným listům opět získává na popularitě. Jak tento nenáročný keř pěstovat?
Mahónie cesmínolistá – kráska českých zahrad
Mahónii pěstovaly na zahradách už naše babičky a dobře věděly, proč. Svými svěšenými stálezelenými listy s načervenalými odstíny ozvláštní i ten nejzazší kout zahrady. Krásné žluté květy zaplaví keř brzy na jaře a na podzim je zdobený nádhernými fialovými trsy plodů. Větvičky se hodí do zimních truhlíků i vánočních věnců.
Kde se mahónii daří?
Keř pochází z oblasti východní Asie a Severní Ameriky. Dobře prospívá i na polostinném a stinném místě, proto je nedílnou součástí okrasných zahrad.
Druhy mahónie
Rod mahónie má asi sedmdesát druhů, z nich některé jsou vysoké, jiné dorůstají do menšího a kompaktního vzrůstu. Mezi nejběžnější druhy, kterým se bude dařit v českých zahradách, patří:
Mahónie hybridní
Tento druh vznikl křížením mahónie japonské a cesmínolisté. Jde o poměrně vysoký keř, dorůstající do výšky dvou až tří metrů, a je velmi odolný vůči chladu. Její tmavě zelené a široké listy jsou krásné celoročně, proto se často používají i do zimních dekorací a vánoční výzdoby. Na jaře kvete drobnými žlutými květy a hodí se na stinné stanoviště jako solitér nebo do výsadeb okrasných keřů.
Mahónie cesmínolistá
Tento druh je jedním z nejoblíbenějších druhů mahónie u nás nejen díky svým lesklým, tmavě zeleným listům, které připomínají cesmínu, ale také díky kompaktní výšce. Keř dorůstá jen do 1,5 až 2 metrů. Květy jsou žluté a fialové plody zůstávají na rostlině po celý podzim. Miluje polostín a stín, ale dobře se jí bude dařit i na sluníčku, pokud bude mít dostatek vláhy.
Mahónie japonská
Jde o keř vyššího vzrůstu. V dospělosti dorůstá do výšky kolem dvou až tří metrů. Má tmavě zelené listy a žluté květy se objevují na jaře. Má ráda polostín a je odolná proti mrazu.
Jak pěstovat mahónii
Mahónie je velmi nenáročná na pěstování i údržbu. Přizpůsobí se půdě i světelným podmínkám. Dobře se jí bude dařit:
Stanoviště: Mahónie cesmínolistá má ráda sluníčko, pokud je pravidelně zalévaná, ale většina ostatních druhů dává přednost polostinnému až stinnému stanovišti.
Půda: Preferuje neutrální až mírně kyselou půdu, která je dobře propustná. Půdu lze vylepšit přidáním kompostu nebo rašeliny.
Zalévání: Preferuje vlhkou půdu, ale nemá ráda přemokření, to může způsobit uhnívání kořenů. Během suchého období je důležitá pravidelná zálivka.
Pozor, není jedlá!
Mahónie obecně není považována za jedovatou, ale některé druhy mohou obsahovat látky, které jsou při nadměrném požití toxické. Mohou způsobit zažívací potíže, pokud jsou konzumovány ve větším množství.
Může se vám také líbit
Autor: Kristýna Franclová
Zdroj článku nkz, radyzezahrady, ireceptar | Další tipy, inspiraci a praktické rady najdete na: PlanetaZahrady.cz
(Článek částečně vznikl s využitím ChatGPT a AI Gemini při návrhu struktury a jazykové úpravě textu.)