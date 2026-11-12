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Jak může evropské nařízení EMFA ochránit nezávislost České televize a rozhlasu?

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Pokud EU dospěje k závěru, že změny financování České televize a Českého rozhlasu porušují evropské právo, může proti Česku zahájit řízení. Redakce Update EU vysvětluje, jaké kroky může EU podniknout.
Česká televize

Česká televize

Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 12.11.2026 04:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Update EU

Web se zaměřuje na dění v Evropské unii a jeho dopady na Českou republiku. Přináší články o politických rozhodnutích, legislativě, ekonomice i aktuálních tématech, která formují vztah mezi evropskými institucemi a domácím prostředím.Obsah nabízí přehledné vysvětlení evropských procesů a jejich...

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