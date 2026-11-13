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Požáry, pandemie, válka. Unie chce být lépe připravená na všechny typy krizí

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Mechanismus civilní ochrany, díky kterému si státy EU pomáhají při požárech nebo povodních, funguje už čtvrt století. Teď má dostat více peněz a fungovat třeba i při zdravotních krizích.
civilní ochrana EU, zdravotní krize, klima, hybridní hrozby

civilní ochrana EU, zdravotní krize, klima, hybridní hrozby

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 13.11.2026 04:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Update EU

Web se zaměřuje na dění v Evropské unii a jeho dopady na Českou republiku. Přináší články o politických rozhodnutích, legislativě, ekonomice i aktuálních tématech, která formují vztah mezi evropskými institucemi a domácím prostředím.Obsah nabízí přehledné vysvětlení evropských procesů a jejich...

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