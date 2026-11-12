Spor o česká veřejnoprávní média se dostal až do Bruselu. Europoslanci se přeli o jejich financování

Evropský parlament ve středu večer debatoval o plánované změně financování České televize a Českého rozhlasu. Zatímco opoziční europoslanci varovali před rizikem politického ovlivňování, zástupci hnutí ANO změnu hájili. Evropská komise upozornila, že nový systém musí zajistit nezávislost, stabilitu a předvídatelnost financování.
Diskuse v europarlamentu se soustředila především na vládní návrh zrušit koncesionářské poplatky a převést financování České televize a Českého rozhlasu na státní rozpočet.
Zařazení bodu s názvem „Svoboda médií a právní stát v České republice: Ohrožení nezávislosti veřejnoprávních médií“ na pořad jednání navrhli europoslanci Evropské lidové strany (EPP) a Zelených.
Komise požaduje stabilní a předvídatelné financování
Eurokomisař pro demokracii, spravedlnost a právní stát Michael McGrath připomněl, že červencová zpráva Evropské komise o právním státu upozornila na obavy spojené s vládním návrhem na zrušení koncesionářských poplatků.
Zdůraznil, že evropský akt o svobodě médií (EMFA) sice nepředepisuje členským státům konkrétní model financování veřejnoprávních médií, vyžaduje však účinné záruky jejich nezávislosti.
Pokud EU dospěje k závěru, že změny financování České televize a Českého rozhlasu porušují evropské právo, může proti Česku zahájit řízení. Redakce Update EU vysvětluje, jaké kroky může EU podniknout.
„Národní legislativa musí zajistit, aby veřejnoprávní média měla k dispozici systém financování založený na transparentních a objektivních kritériích, který jim zaručí odpovídající, udržitelné a předvídatelné finanční zdroje,“ uvedl McGrath.
Zavádění a prosazování EMFA patří podle eurokomisaře mezi priority Evropské komise. Ta jedná se všemi členskými státy včetně České republiky a sleduje, zda se evropské záruky nezávislosti veřejnoprávních médií promítají do jejich vnitrostátních právních předpisů.
„Jednání s českými orgány v této věci nadále pokračují,“ konstatoval McGrath.
Opozice varovala před politickým tlakem na média
V debatě následně po McGrathovi vystoupili europoslanci, kteří se přeli o situaci nejen v Česku, ale i na Slovensku, v Maďarsku a v Polsku.
Ostré výměny názorů nastaly zejména mezi českými europoslanci z vládního hnutí ANO a zástupci opozičních stran. V jednacím sále se ozývaly také výkřiky a osobní výpady.
Čeští europoslanci z EPP varovali před ohrožením nezávislosti veřejnoprávních médií v Česku a kritizovali plán vlády změnit jejich financování. Zdůraznili rovněž, že nezávislá veřejnoprávní média jsou nezbytná pro fungování demokracie.
„V tuto chvíli neexistuje žádná záruka, že se peníze pro média nestanou nástrojem politického nátlaku na novináře,“ řekla Danuše Nerudová (STAN). „Média mají kontrolovat politiky, nikoliv opačně,“ dodala.
Evropskou komisi vyzvala k aktivnějšímu postupu. Pouhé ujištění o sledování situace podle ní nestačí. Připomněla také plánovanou nedělní demonstraci v Praze na podporu svobodných médií.
Ondřej Kolář (TOP 09) kritizoval způsob prosazování vládního návrhu. Podle něj chybí standardní politická debata, odborné konzultace i transparentní legislativní proces.
Veronika Vrecionová (ODS) z frakce Evropských konzervativců a reformistů (ECR) řekla, že vláda chce získat nad Českou televizí a Českým rozhlasem větší kontrolu. Český návrh podle ní na rozdíl od některých jiných evropských modelů neobsahuje dostatečné pojistky proti politickým zásahům.
„Vláda by mohla prostou většinou rozpočet televize i rozhlasu kdykoli změnit a držet tak obě média v neustálém šachu pod hrozbou finančního vyhladovění,“ uvedla Vrecionová.
Europoslanci ANO změnu hájí
Naopak europoslanci hnutí ANO vládu hájili. Podle Ondřeje Knotka z frakce Patrioti pro Evropu se změní jen finanční model tak, aby byl v Česku používán takový systém, jaký je nejčastěji používán v celé Evropské unii. Vláda tím prý chce zvýšit transparentnost obou institucí.
Jaroslava Pokorná Jermanová řekla, že význam veřejnoprávních médií nespočívá ve způsobu financování, rozhodující jsou jasná pravidla a ochrana před politickými zásahy, což se podle ní nemění.
Debata zatím nepřinesla žádné konkrétní rozhodnutí. Evropský parlament by na ni měl navázat na dalším plenárním zasedání, kdy by měl hlasovat o rezoluci týkající se ohrožení svobody médií v České republice. Nastat by to mohlo již v posledním listopadovém týdnu.
Na podporu médií se sešli lidé i v Bruselu
Ve čtvrtek odpoledne se také na podporu českých veřejnoprávních médií shromáždily desítky lidí před budovou Evropského parlamentu v Bruselu. Akci zorganizovali tamní čeští stážisté. Přišlo i několik dalších Čechů a Slováků, kteří pracují a žijí v Bruselu.
Někteří lidé měli na hlavě papírovou čepici, kterou nosí postava Večerníčka. Někteří drželi v rukou papír s nápisem 4:36 s odkazem na čas, kdy poslanci hlasovali o návrhu zákona měnícím financování České televize a Českého rozhlasu.
Tento obsah byl publikován v rámci projektu Eastern Flank EU Reporting (EFER), na kterém spolupracují redakce Delfi (Litva), Delfi (Lotyšsko), Espress (Rumunsko), EUBrief (Slovensko), Faktabaari (Finsko), Focus Europe Poland (Polsko), Napunk (Slovensko), Pro News Bulgaria (Bulharsko) a Update EU (Česko). Projektový obsah naleznete také na webu EastFlank.eu. Více informací najdete zde.