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Spor o česká veřejnoprávní média se dostal až do Bruselu. Europoslanci se přeli o jejich financování

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Evropský parlament ve středu večer debatoval o plánované změně financování České televize a Českého rozhlasu.
Spor o česká veřejnoprávní média se dostal až do Bruselu. Europoslanci se přeli o jejich financování

Spor o česká veřejnoprávní média se dostal až do Bruselu. Europoslanci se přeli o jejich financování

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 12.11.2026 13:48

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Update EU

Web se zaměřuje na dění v Evropské unii a jeho dopady na Českou republiku. Přináší články o politických rozhodnutích, legislativě, ekonomice i aktuálních tématech, která formují vztah mezi evropskými institucemi a domácím prostředím.Obsah nabízí přehledné vysvětlení evropských procesů a jejich...

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