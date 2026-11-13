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Unii by prospěly „legislativní prázdniny“, zní od řady českých europoslanců

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Vedení Evropského parlamentu se údajně nelíbilo, že k poslancům příští rok doputuje méně nové legislativy, a k „rozebrání“ tak toho nebude tolik jako dříve. Čeští europoslanci to naopak většinou vítají.
Evropský parlament, legislativní prázdniny, nová legislativa, čeští europoslanci

Evropský parlament, legislativní prázdniny, nová legislativa, čeští europoslanci

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 13.11.2026 13:50

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