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Válka by evropské regulace smetla ze stolu ihned, říká Helm ze zbrojařské asociace

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Dennívýzva
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Český obranný průmysl staví a investuje v USA proto, že tam jsou zákazníci a byznys. Evropa se posunuje zpět k „selskému rozumu“, pořád jí ale chybí urgence, říká Kristýna Helm z AOBP.
Kristýna Helm, AOBP, evropská obrana, omnibus, obranný průmysl

Kristýna Helm, AOBP, evropská obrana, omnibus, obranný průmysl

Doba čtení 12 min

Článek byl publikován 11.11.2026 04:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Update EU

Web se zaměřuje na dění v Evropské unii a jeho dopady na Českou republiku. Přináší články o politických rozhodnutích, legislativě, ekonomice i aktuálních tématech, která formují vztah mezi evropskými institucemi a domácím prostředím.Obsah nabízí přehledné vysvětlení evropských procesů a jejich...

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