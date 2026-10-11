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Jak dopadly volby ve větších městech? ANO neztratilo pouze v Přerově

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Ve větších městech Olomouckého kraje kromě Přerova hnutí ANO v letošních komunálních volbách ztratilo své pozice. V Šumperku ve vedení radnice zřejmě končí, v Olomouci a Prostějově to nemá jisté. Jak dopadly volby v jednotlivých městech?
Jak dopadly volby ve větších městech? ANO neztratilo pouze v Přerově

Jak dopadly volby ve větších městech? ANO neztratilo pouze v Přerově

Zdroj: Stanislav Heloňa
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 11.10.2026 04:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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