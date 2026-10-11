Jak dopadly volby ve větších městech? ANO neztratilo pouze v Přerově

Olomouc
Komunální volby v Olomouci vyhrálo stejně jako před čtyřmi lety hnutí ANO. Získalo ovšem jen 13 mandátů, což je o tři méně než v minulých komunálních volbách. Druhý skončil STAN s devíti mandáty. Třetí ProOlomouc bude mít opět pět zastupitelů. Voleb se zúčastnilo 38,58 procenta voličů.
Čtvrtá KDU-ČSL má čtyři mandáty, rovněž čtyři zastupitele bude mít na pátém místě ODS a šestí Společně. Sedmou příčku obsadí TOP09/Piráti/Zelení se třemi zastupiteli. Na osmém místě skončila SPD se třemi mandáty.
Vítězné ANO v uplynulých čtyřech letech vládlo v Olomouci s ProOlomouc, Piráty a Společně. Jednání o koalici bude v krajském město dlouhé a složité.
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Prostějov
V Prostějově vyhrálo hnutí Na rovinu!, které získalo 13 mandátů v zastupitelstvu. Nyní mělo šest křesel. Druhé skončilo ANO s 11 mandáty, což je o tři méně. Třetí ODS bude mít opět pět zastupitelů. Voleb se zúčastnilo 38,62 procenta voličů.
Čtvrté Pévéčko má stejně jako nyní tři mandáty, dva zastupitele bude mít na pátém místě SPD, které mělo šest zastupitelů. Vítězné ANO v uplynulých čtyřech letech v Prostějově vládlo s ODS a hnutím PéVéčko.
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Přerov
Komunální volby v Přerově vyhrálo hnutí ANO, stejně jako před čtyřmi lety. Získalo 16 mandátů, o dva mandáty si tak polepšilo. Druhá ODS má šest mandátů, o jeden víc, a třetí Změna pro Přerov (STAN/Piráti) bude mít čtyři zastupitele. Hlasování se zúčastnilo 37,98 procenta voličů.
Lídra hnutí ANO, současného primátora a poslance Petra Vránu, výsledek potěšil. "Vnitřně jsem si říkal, že pokud obhájíme to, co jsme měli před čtyřmi lety, budu spokojený. A vše nad to je úspěch. Jsem za to rád, zřejmě se projevuje pozitivní atmosféra v Přerově. Dělají se projekty, řeší se spousta věcí a lidé to zřejmě vnímají dobře," řekl Vrána.
Jako první hodlá oslovit ODS, se kterou tvořilo ANO koalici předchozí čtyři roky, v současné době však ani nikoho dalšího ze spolupráce nevylučuje.
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S výsledkem je spokojen i lídr ODS, dosavadní náměstek primátora Miloslav Dohnal. "Máme z toho radost, za čtyři roky jsme si prošli docela hektickým obdobím. Je to dobrá vyjednávací pozice pro případný podíl na vedení města," řekl Dohnal.
Čtvrté Společně pro Přerov má čtyři mandáty, tři zastupitele bude mít na pátém místě SPD, nyní měla šest. Šestí jsou Přerováci s podporou nových lidovců se dvěma mandáty.
Koalici v Přerově vytvořilo ANO s ODS, KDU-ČSL a TOP 09.
Šumperk
Komunální volby v Šumperku vyhrálo hnutí ANO, bude mít osm mandátů, stejný počet bude mít druhá Nezávislá volba, což je o čtyři víc. Třetí STAN bude mít čtyři zastupitele. Voleb se zúčastnilo 38,64 procenta voličů. Hnutí ANO ovšem ztratilo dva mandáty a dosavadní starosta Miroslav Adámek počítá s možností, že skončí v opozici. Lídr Nezávislé volby Martin Kuchtík už potvrdil, že začal domlouvat koalici bez ANO.
"Je to takové trošku hořké vítězství, ztratili jsme dva mandáty. Neberu to tedy jako úspěch. Vcelku je reálná možnost, že skončíme v opozici," řekl současný starosta. Ztrátu mandátů zatím vyhodnotit nedokáže. Radnice v Šumperku v posledních měsících čelila kritice například kvůli krizi na zdejším Stavebním úřadě, kraj mu musel odebírat měsíce nevyřízené spisy.
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Čtvrtí Šumperáci mají tři mandáty, dva zastupitele bude mít na pátém místě Srdcem pro Šumperk. Šestá je SPD se dvěma mandáty, dřív měla čtyři zastupitele. Koalici složilo ANO se Šumperáky a s ODS.
Jeseník
Volby v Jeseníku vyhrála kandidátka Pro Jeseník, má sedm mandátů. Sedm zastupitelů má i kandidátka Jeseník srdcem. Třetí ANO bude mít čtyři zastupitele. Voleb se zúčastnilo 43,06 procenta voličů. Jednání o budoucí spolupráci začnou v neděli, řekl lídr Pro Jeseník Dušan Antálek. Po předchozích komunálních volbách byli v koalici se zástupci Jeseník srdcem.
"Těsné vítězství nás malinko zklamalo, čekali jsme trochu lepší výsledek. I tak jsme z prvního místa spokojeni. Nyní bude velice těžké dát dohromady koalici. Závěry ale necháme na chladnou hlavu, jednat začneme v klidu v neděli," uvedl Antálek.
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Sdružení Jeseník srdcem, které vládlo jesenické radnici předchozích osm let, dříve vedla dosavadní starostka Zdeňka Blišťanová. Vedoucí pozici upustila letos své kolegyni Martině Seidlerové, důvodem bylo to, že byla loni zvolena poslankyní. Sedm mandátů získalo sdružení i před čtyřmi lety. "Jsme moc rádi za tento volební výsledek, budeme o dalších krocích jednat s Pro Jeseník," řekla Seidlerová.
Čtvrtí Občané Jeseníku/KDU-ČSL mají jeden mandát, jednoho zastupitele bude mít na pátém místě Náš Jeseník/Trikolora. Šestí jsou Nezávislí za Jeseník s jedním mandátem.