Zklamání v ANO. V Olomouci není nic jisté, v Prostějově porážka

"Zřejmě osm volebních subjektů bude v olomouckém zastupitelstvu. Z toho tedy žádnou radost mít nejde."
Radim Kašpar, ředitel Okresní hospodářské komory
"Trošku nás zklamala nízká účast voličů. Propsalo se to do našeho volebního výsledku. Neúspěch to úplně není, ale chtěli jsme obhájit počet mandátů. Budeme si muset udělat analýzu, co se stalo. Myslím si, že vyjednávání o koalici budou složitá a bude to trvat," přiznala primátorka a jednička hnutí ANO v Olomouci Miroslava Ferancová.
Doufá nicméně, že se ANO podaří opět poskládat úspěšnou koalici a zůstane jako vedoucí síla na olomoucké radnici.
"Výsledky je zatím složité komentovat, je sečtené jen malé množství okrsků. Vše je zatím otevřené. Povolební jednání se rozběhnou ještě dnes večer," řekla už odpoledne primátorka. Podle aktuálních informací jednání už začala.
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Ve štábu hnutí ANO v hotelu nedaleko centra Olomouce byli odpoledne primátorka Miroslava Ferancová a její náměstci Tomáš Sýkora a Miloslav Tichý. Výsledky sledoval i hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk s náměstkyní Monikou Hryzbilovou či náměstkem Svatoplukem Binderem. Průběh sčítání ve štábu pozoroval také bývalý olomoucký primátor a současný poslanec Miroslav Žbánek.
Průběžné výsledky v Olomouci si naopak pochvaloval lídr STAN Marek Zelenka. Hnutí je na druhém místě a posílilo. "Zdá se, že se demokratická část Olomouce probudila a přišla k volbám. Subjektů, se kterými bychom se chtěli bavit, je více než dost, zatím je vše otevřené," uvedl Zelenka.
Spokojený je rovněž lídr Pro Olomouc Aleš Prstek, protože hnutí počet mandátů obhájilo. "Subjektů v zastupitelstvu je opravdu dost, ale zatím jsme s nikým nejednali. Jsme připraveni jednat s vítězem voleb i s druhým na pásce," řekl v podvečer Prstek. Ve hře je proto i široká koalice, která by obešla vítězné ANO.
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Jako první v Olomouckém kraji byly známé výsledky komunálních voleb ve Šléglově na Šumpersku, kde se o hlasy voličů ucházela jediná kandidátka KDU-ČSL, na které bylo sedm bezpartijních kandidátů. Všichni se do zastupitelstva dostali díky 142 hlasům, což představuje volební účast 63,9 procenta.
Do zastupitelstva ve Šléglově voliči opět poslali současnou starostku Ditu Peškovou i místostarostu Matěje Zachovala. Další výsledky postupně přicházely z Prostějovska a pak z dalších oblastí kraje.
Dvě hodiny po ukončení voleb byla volební účast okolo 52 procent.