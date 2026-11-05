V Mohelnici hořela ubytovna. Hasiči evakuovali 16 lidí, jeden se nadýchal zplodin

V Mohelnici hořela ubytovna. Hasiči evakuovali 16 lidí, jeden se nadýchal zplodinPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
V Mohelnici hořela ubytovna. Hasiči evakuovali 16 lidí, jeden se nadýchal zplodinZdroj: Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
Článek byl publikován 05.11.2026 09:27
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