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V Mohelnici hořela ubytovna. Hasiči evakuovali 16 lidí, jeden se nadýchal zplodin

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Šestnáct lidí museli hasiči dnes brzy ráno evakuovat po požáru ubytovny v Mohelnici na Šumpersku, jeden člověk se nadýchal zplodin. V přízemí začal hořet stavební odpad, kvůli velkému množství plastu došlo k silnému zakouření dvoupatrové budovy.
V Mohelnici hořela ubytovna. Hasiči evakuovali 16 lidí, jeden se nadýchal zplodin

V Mohelnici hořela ubytovna. Hasiči evakuovali 16 lidí, jeden se nadýchal zplodin

Zdroj: Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 05.11.2026 09:27

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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