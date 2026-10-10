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SENÁT: Ošťádal proti Škurkovi na Olomoucku, na Přerovsku Navařík vyzve Vránu

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V prvním kole senátních voleb na Olomoucku a Šumpersku a na Přerovsku voliči senátora nevybrali, žádný z kandidátů nedostal přes padesát procent. Do druhého kola postupují stávající senátor Marek Ošťádal a náměstek hejtmana Martin Škurek, radní Přerova Jakub Navařík pak vyzve primátora Petra Vránu.
SENÁT: Ošťádal proti Škurkovi na Olomoucku, na Přerovsku Navařík vyzve Vránu

SENÁT: Ošťádal proti Škurkovi na Olomoucku, na Přerovsku Navařík vyzve Vránu

Zdroj: poskytl Marek Ošťádal
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 10.10.2026 20:27

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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