Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Policie hledá svědky tragické nehody u Libivé. Řidička srazila chodce

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Policie hledá svědky tragické dopravní nehody, při které u Libivé na Šumpersku řidička přehlédla chodce v tmavém oblečení a srazila ho. Muž na místě zemřel. Policie hledá svědky, kteří viděli muže před nehodou nebo samotnou nehodu. Přihlásit se mohou na lince 158.
Policie hledá svědky tragické nehody u Libivé. Řidička srazila chodce

Policie hledá svědky tragické nehody u Libivé. Řidička srazila chodce

Zdroj: Policie ČR
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 05.11.2026 07:35

Reklama
Další články z Hanácká Drbna
Za svobodu a demokracii. Olomouc oslaví 17. listopad i lampionovým průvodem
Za svobodu a demokracii. Olomouc oslaví 17. listopad i lampionovým průvodem
K lékaři okamžitě, nebo i za 6 hodin. Šumperský urgent zavedl nový systém triáže
K lékaři okamžitě, nebo i za 6 hodin. Šumperský urgent zavedl nový systém triáže

Postupy, které umožní zdravotníkům věnovat se primárně pacientům v nejzávažnějších stavech, vylepšuje...

Stará hvězdárna v Prostějově ustoupí nové. Stavba má vyjít na stovky milionů
Stará hvězdárna v Prostějově ustoupí nové. Stavba má vyjít na stovky milionů

Olomoucký kraj vypsal tendr na zbourání staré hvězdárny v Kolářových sadech v Prostějově a stavbu nové...

ORAŽENÉ OBRÁZKY: Listopadová dávka vtipů od kreslíře Jana Tatarky
ORAŽENÉ OBRÁZKY: Listopadová dávka vtipů od kreslíře Jana Tatarky

Na začátku měsíce přinášíme sérii vtipů od známého kreslíře Jana Tatarky, autora komiksů a tvůrce...

Ve věku 87 let zemřel František Surmík. Byl výraznou kulturní osobností Jeseníku
Ve věku 87 let zemřel František Surmík. Byl výraznou kulturní osobností Jeseníku

Ve věku 87 let zemřela výrazná kulturní osobnost města Jeseníku, František Surmík. Hudebník a organizátor...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

Všechny články tohoto autora →
Hanácká Drbna
Další články z kategorie Olomoucký kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníOlomoucký kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.