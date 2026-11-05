Policie hledá svědky tragické nehody u Libivé. Řidička srazila chodce

Tragická nehoda se stala v pondělí 2. listopadu v době kolem 17:44 hodin na silnici č. I/44 v křižovatce se silnicí č. III/31541 mezi obcemi Zábřeh a Libivá v katastru obce Lukavice na Šumpersku. Mladá řidička jela ve vozidle Škoda Rapid od Zábřehu směrem na Libivou.
"Vzhledem k řádnému objasnění této události se obracíme na případné svědky, kteří zaregistrovali pohyb chodce po komunikacích v době před dopravní nehodou. Chodec se zřejmě v době od 15:00 hodin do doby dopravní nehody pohyboval pěšky po okolí obce Zábřeh. Jednalo se o muže, který běžně chodil po hlavních silnicích a přilehlých komunikacích," uvedla mluvčí policie Miluše Zajícová.
Jakékoliv informace týkající se okolností této tragické nehody mohou svědci sdělit přímo na dopravní inspektorát v Šumperku nebo na lince 158. "Za spolupráci a informace vedoucí k objasnění této smutné události děkujeme," vyzvala mluvčí.
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Řidička v místě křížení silnice č. 44 s komunikací vedoucí k obci Lukavice a účelovou komunikací vedoucí k samotě zvané Roudníky, za snížené viditelnosti způsobené tmou, muže srazila pravou přední částí vozidla. "Muž přecházel komunikaci ze strany od obce Lukavice směrem k samotě Roudníky v tmavém oblečení bez jakéhokoliv reflexního nebo světelného prvku a řidička ho přehlédla. Došlo k nárazu pravé přední části vozidla do poškozeného, který na místě události utrpěl zranění neslučitelná se životem," popsala Zajícová.
Policie u řidičky provedla testy na alkohol a drogy, které byly negativní. "Okolnosti této závažné dopravní nehody jsou nadále v šetření," dodala mluvčí policie.
Policie varuje
Chodci pohybující se za snížené viditelnosti mimo obec po krajnici nebo okraji vozovky v neosvětlených místech mají ze zákona povinnost nosit reflexní prvky. Ty by měly být umístěny tak, aby je řidiči dobře viděli, ideálně na straně směrem do vozovky. Zatímco chodce v tmavém oblečení může řidič zaznamenat asi na vzdálenost přibližně 20 metrů, s reflexními prvky se jeho viditelnost prodlužuje až na 200 metrů. Policie doporučuje používat reflexní doplňky i v obci a na osvětlených místech, kde mohou výrazně přispět k bezpečnosti chodců.