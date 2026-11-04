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K lékaři okamžitě, nebo i za 6 hodin. Šumperský urgent zavedl nový systém triáže

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Postupy, které umožní zdravotníkům věnovat se primárně pacientům v nejzávažnějších stavech, vylepšuje šumperská nemocnice. Zdravotnické zařízení, které na urgentním příjmu ošetří ročně okolo 90 tisíc pacientů, spustilo nový triážní systém pro třídění příchozích podle akutnosti jejich obtíží.
K lékaři okamžitě, nebo i za 6 hodin. Šumperský urgent zavedl nový systém triáže

K lékaři okamžitě, nebo i za 6 hodin. Šumperský urgent zavedl nový systém triáže

Zdroj: Nemocnice Šumperk
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 04.11.2026 18:57

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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