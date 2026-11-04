K lékaři okamžitě, nebo i za 6 hodin. Šumperský urgent zavedl nový systém triáže

Lékaři a zdravotní sestry řeší také na urgentním příjmu Nemocnice Šumperk zdravotní komplikace, které mohou být život ohrožující, ale v některých případech také pouze nepříjemné.
„Vysoký počet pacientů, kteří přicházejí s různě naléhavými obtížemi, představuje značnou zátěž pro zdravotnický personál. Často se totiž promítá do délky čekání na ošetření a přispívá k napětí mezi pacienty a zdravotníky. Právě lepší organizace provozu a stanovení jasných priorit jsou jedním z důvodů, proč se nemocnice rozhodla přistoupit k zavedení nového triážního systému a vyvolávání pacientů,“ uvedla mluvčí Nemocnice Šumperk Hana Hanke.
Zástupci nemocnice připomínají, že při stanovování přednosti při ošetření nehraje roli to, zda pacient dorazí na pohotovost sám, nebo jej přiveze sanitka. „Jejich zdravotní stav prvotně posoudí triážní sestra, která zhodnotí závažnost obtíží, stanoví prioritu ošetření a zařadí pacienta do ambulance příslušné odbornosti, ve které následně lékař provede potřebná vyšetření,“ vysvětlila mluvčí.
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Nový třídicí systém má pět úrovní. „Nejvyšší, první priorita, znamená potřebu okamžitého vyšetření a léčby včetně neodkladné podpory životních funkcí. U dalších kategorií se naléhavost postupně snižuje podle zdravotního stavu pacienta. Podle přidělené priority se odvíjí také orientační doba do prvního kontaktu s lékařem. U druhé priority je to do 15 minut, u třetí do 60 minut a u čtvrté do 180 minut. U páté priority, která se týká pacientů bez náhlé změny zdravotního stavu a bez potřeby akutní péče, může čekací doba dosáhnout až šesti hodin,“ popsal v tiskové zprávě primář Urgentního příjmu Nemocnice Šumperk Igor Ziegelheim a zároveň upozornil, že uvedené časy jsou orientační a vztahují se k prvnímu kontaktu s lékařem, nikoliv k dokončení celého vyšetření a léčby.
Nemocnice disponuje také novým vyvolávacím systémem, který by měl přehledněji organizovat a navigovat pacienty na příslušná pracoviště. „Pořadové číslo slouží k organizaci registrace a vyvolávání, samo o sobě však neurčuje pořadí ošetření akutních pacientů. Pokud se však zdravotní stav člověka během čekání zhorší, měl by na to pacient nebo jeho doprovod neprodleně upozornit zdravotnický personál,“ doplnila náměstkyně pro léčebnou péči šumperské nemocnice Zuzana Vlachová.
Zdravotníci zároveň připomínají, že Urgentní příjem slouží zejména pro akutní zdravotní problémy, které vyžadují rychlé posouzení a případně neodkladnou péči. Podle primáře Ziegelheima by měli lidé zvážit před návštěvou nemocnice charakter svých obtíží. Při nižší závažnosti či urgentnosti by pak měli situaci řešit s praktickým lékařem nebo v příslušné odborné ordinaci. „Chápeme, že zdravotní obtíže mohou být nepříjemné a že lidé chtějí mít jistotu, že je vše v pořádku. Ne každý zdravotní problém ale vyžaduje návštěvu Urgentního příjmu, zvláště v nočních hodinách, kdy je důležité zachovat dostupné kapacity pro skutečně akutní případy. Pokud pacienti s neakutními obtížemi využijí běžné ambulance, pomohou tím uvolnit prostor a čas zdravotníkům, kteří se potřebují věnovat lidem ve vážném zdravotním stavu,“ dodal lékař s třicetiletou praxí Igor Ziegelheim.