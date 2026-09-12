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Jablonec na Spartu nestačil, na Letné prohrál 0:2

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Jablonečtí fotbalisté se v osmém ligovém kole v duelu účastníků evropských pohárů postavili Spartě. A od začátku tahali za kratší konec a nakonec prohráli 0:2. Góly střílela sparťanská křídla, v první půli vstřelil první branku Alcócer, ve druhé pak vítězství Pražanů potvrdil Mercado.
Jablonec na Spartu nestačil, na Letné prohrál 0:2

Jablonec na Spartu nestačil, na Letné prohrál 0:2

Zdroj: FK Jablonec
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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