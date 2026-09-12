Artróza u psů a koček: Jak poznat první příznaky

Artróza neboli degenerativní onemocnění kloubů je postupný proces, při kterém dochází k opotřebení a úbytku kloubní chrupavky. Kloubní plochy pak drhnou o sebe, což vyvolává chronický zánět, otok a silnou bolestivost. Přestože se artróza týká především starších psů a koček, může se v důsledku úrazů, genetiky nebo nadváhy objevit i u mladších jedinců. Včasné rozpoznání příznaků je klíčem k tomu, aby se proces zpomalil.
Close-up of a brown dog resting on a light blue blanket
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