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Další omezení, tentokrát u Turnova. ŘSD začne opravovat silnice I/10 a I/35

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Zhruba na dva měsíce se musí řidiči připravit na další omezení na silnici I/10 a I/35 mezi Turnovem a Ohrazenicemi. ŘSD začne silnice opravovat. Práce začnou v pondělí a vyjdou na více než 40 milionů. V prvních třech etapách se ve směru z Turnova na Prahu bude jezdit jedním jízdním pruhem, zatímco opačný směr zůstane bez omezení. Zavřené budou také některé sjezdy a nájezdy.
Další omezení, tentokrát u Turnova. ŘSD začne opravovat silnice I/10 a I/35

Další omezení, tentokrát u Turnova. ŘSD začne opravovat silnice I/10 a I/35

Zdroj: ŘSD Liberecký kraj
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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