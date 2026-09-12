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Ředitel havlíčkobrodské obchodní akademie získal medaili ministerstva

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Ředitel Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod Jiří Forman převzal 10. září v Praze Medaili Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Nejvyšší stříbrné ocenění získal za dlouhodobou práci ve vzdělávání, rozvoj školy a podporu moderních přístupů k výuce. Na ocenění ho navrhli pedagogové školy společně s profesními školskými asociacemi.
Ředitel havlíčkobrodské obchodní akademie získal medaili ministerstva

Ředitel havlíčkobrodské obchodní akademie získal medaili ministerstva

Zdroj: Kraj Vysočina
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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