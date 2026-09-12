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Korály mizí kvůli znečištěným mořím. Naději jim vrací umělé útesy z hlíny vytištěné na 3D tiskárně

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Mezi lety 2009 a 2018 zmizelo ze světových oceánů zhruba 14 % korálů. Švýcarský startup teď na mořské dno spouští terakotové moduly z 3D tiskárny.
Korály mizí kvůli znečištěným mořím. Naději jim vrací umělé útesy z hlíny vytištěné na 3D tiskárně

Korály mizí kvůli znečištěným mořím. Naději jim vrací umělé útesy z hlíny vytištěné na 3D tiskárně

Zdroj: Toby Hudson / Creative Commons / CC BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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