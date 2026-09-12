Hráči dávají Windows sbohem a staví si vlastní Steam Machine. Za podobné peníze dostanou výrazně vyšší výkon

Když Valve 22. června 2026 spustilo prodej své oficiální Steam Machine a současně uvolnilo SteamOS 3.8 pro širší okruh AMD desktopů, spustilo tím vlnu, kterou asi nečekalo. Část hráčů se rozhodla nekupovat hotovou krabičku, ale postavit si vlastní „Steam Machine“ z běžně dostupných komponent a místo Windows na ni nainstalovat právě SteamOS. Důvod? Oficiální stroj od Valve startuje na 1 049 dolarech (zhruba 24 500 Kč), jenže v nezávislých testech GamersNexus se výkonově pohybuje kolem úrovně starších karet RX 6600 či RTX 3060. Komunitní sestavy se stejným rozpočtem přitom nasazují grafiky o generaci i dvě novější a výkon jde nahoru o desítky procent. „Dát Windows sbohem“ tu neznamená útěk z nefunkčního systému, ale snahu dostat z PC pohodlí konzole bez kompromisů hotového produktu.
Co je vlastně Steam Machine a proč si ji lidé staví sami
Steam Machine je oficiální herní počítač od Valve běžící na operačním systému SteamOS. Po zapnutí nabídne konzolové rozhraní Steamu optimalizované pro ovladač a televizi, pod kapotou ale běží plnohodnotný linuxový desktop s prostředím KDE. Valve ho prodává jako hotový, kompaktní a tichý stroj s vlastním šasi a přímou podporou, tedy zážitek typu zapoj a hraj pro obývák.
Jenže právě ta kompaktnost a „hotovost“ stojí peníze. DIY verze v komunitě znamená obyčejné PC v menší skříni (mATX nebo Mini-ITX), na které si uživatel stáhne oficiální obraz SteamOS z webu Valve a nainstaluje ho z USB disku. Podle zkušeností uživatelů na Redditu samotná instalace zabere méně než osm minut a systém „prostě funguje“. Fyzická stavba PC je větší překážka, ale kdo ji zvládne, ušetří a získá víc.
Kolik to stojí a co za to dostanete
Nejcitovanější komunitní sestava pochází z července 2026. Její autor na Redditu popsal mATX build s těmito komponenty:
- Procesor: Ryzen 5 7500X3D
- Základní deska: ASRock B850M-C
- RAM: 16 GB DDR5-6000
- Grafika: ASUS RX 9060 XT 16 GB
- Skříň: Lian Li A3
- Chladič: Thermalright Peerless Assassin 120SE
Celková cena po dodatečné slevě na grafiku: 970 dolarů (asi 22 700 Kč). Původně to bylo 1 040 dolarů, tedy prakticky totéž co oficiální Steam Machine. Důležitá poznámka: autor už vlastnil dvě NVMe SSD, takže reálná cena „od nuly“ by byla vyšší, odhadem o 2 až 3 tisíce korun.
Druhý příklad z téhož měsíce: Mini-ITX build s Ryzenem 5 7600X a RX 9060 XT vyšel těsně pod 1 100 liber (asi 33 tisíc Kč), ale v dražším britském prostředí. A třetí uživatel rovnou zrušil rezervaci oficiální Steam Machine a za 1 300 eur si složil vlastní stroj.
V Česku je RX 9060 XT dostupná, například ASRock Steel Legend 16GB OC se na Alze prodává za 10 990 Kč, dražší modely od Gigabytu nebo Sapphire pak za 12 990 až 13 990 Kč. Základní deska B850M-C v přesné variantě z redditového buildu se v českých e-shopech hledá hůř, ale běžně dostupné B850 mATX desky ji snadno nahradí.
Výkon: kde přesně je ten rozdíl
Tady je jádro celého příběhu. Oficiální Steam Machine v testech GamersNexus odpovídá výkonově třídě RX 6600 a RTX 3060, tedy kartám z let 2021 až 2022. Výchozí herní rozlišení je 1080p. Už RX 7600, tedy o generaci novější karta, ji v řadě her překonává o 15 až 20 procent. A RX 9060 XT, kterou komunitní buildy nejčastěji osazují, je ještě výš, v podobné výkonnostní lize jako RTX 5060, která v některých testech vedla nad Steam Machine až o 59 procent.
Přímý benchmark konkrétní redditové sestavy proti oficiální Steam Machine sice neexistuje, ale dedukce z výkonových tříd GPU je jednoznačná: za podobné peníze dostanete výrazně silnější grafiku. A k tomu procesor s 3D V-Cache, který v herních úlohách patří k nejlepším v poměru cena/výkon.
Valve za příplatek nabízí kompaktní šasi, tichý provoz, firmware na míru a přímou podporu. To má svou hodnotu. Ale kdo je ochotný si stroj složit sám, získá za stejné peníze stroj, který hraje v jiné lize.
Na co si dát pozor: anti-cheat a kompatibilita
SteamOS není bezproblémový ráj. Největší bolest se jmenuje anti-cheat. Valve sice podporuje EAC a BattlEye přes svou kompatibilní vrstvu Proton, ale vývojář hry musí tuto podporu aktivně zapnout. A řada z nich to nedělá.
Konkrétní příklad: League of Legends po nasazení systému Riot Vanguard podporuje výhradně Windows a macOS. Linux, SteamOS ani Bazzite nejsou podporovány. Vanguard navíc vyžaduje TPM 2.0 a další bezpečnostní funkce, které Valve nemůže jednostranně obejít. V testech Steam Machine nešlo spustit ani F1 24, právě kvůli anti-cheatu.
Před přechodem na SteamOS je proto nutné zkontrolovat tři věci:
- Zda vaše klíčové multiplayerové hry neblokuje nepodporovaný anti-cheat
- Zda váš hardware spadá do AMD konfigurací, pro které Valve hlásí kompatibilitu
- Zda vám nevadí, že jde primárně o herní linuxové prostředí s desktopovým režimem, ale bez plné náhrady všech windowsových programů
Masový exodus z Windows? Ani náhodou
Komunitní vlna kolem vlastních SteamOS strojů je viditelná, příspěvky na Redditu sbírají stovky až tisíce hlasů, lidé ruší rezervace oficiální Steam Machine a sdílejí své buildy. Někdo dokonce nainstaloval SteamOS na starý MacBook Pro z roku 2017 s Intelem a Radeonem 560 Pro. Hry běžely, Wi-Fi ne.
Jenže Steam Hardware Survey ukazuje realitu v číslech: Linux měl v červnu 2026 podíl 3,69 procenta, v srpnu 3,90 procenta. Windows drží přes 93 procent. SteamOS Holo, tedy varianta běžící na Steam Decku a Steam Machine, tvoří 0,82 procenta. Nejde o masový odchod z Windows, jde o silnou, hlasitou a rostoucí komunitu nadšenců, kteří chtějí z PC vytěžit konzolový zážitek bez windowsové režie.
Valve navíc podporu rozšiřovalo postupně. Už stabilní SteamOS 3.7.8 z května 2025 přidal podporu Lenovo Legion Go S, beta verze 3.7.5 začala experimentovat s dalšími handheldy. SteamOS 3.8 z června 2026 pak otevřel dveře AMD desktopům. Není to náhlý obrat, ale roční evoluce.
Kdo chce konzolový obývákový zážitek, nechce se starat o aktualizace Windows a hraje hlavně hry ze Steamu bez problematického anti-cheatu, ten má dnes v DIY Steam Machine reálnou alternativu. Kdo potřebuje League of Legends, plnou softwarovou kompatibilitu nebo nechce sahat na šroubovák, ten zůstane u Windows a bude to správné rozhodnutí.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Vojtěch Kalivoda