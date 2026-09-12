VOD tipy: Návrat mrazivé Faudy, přílet Supergirl i neprávem přehlížený horor

Jedna z nejlepších a nejoceňovanějších minisérií všech dob, Bratrstvo neohrožených, slaví v těchto dnech 25 let od premiéry. HBO Max při této příležitosti vydalo nový dokumentární seriál, který se ohlíží nejen za náročným natáčením, ale zejména za výjimečným dopadem slavného seriálu. Pro fanoušky tohoto válečného klenotu se jedná o povinnost.
Na Netflix dorazila pátá série oblíbeného izraelského seriálu Fauda, která bude svou zápletkou mrazivější a aktuálnější než kdy dřív. Pátá řada se odehrává po útoku ze 7. října 2023 a reflektuje následné události i lidská traumata. Doron se potýká s následky zmíněných skutečných událostí, zatímco jeho bývalý kolega Eli se vydává se svým beduínským přítelem Salemem do Marseille po stopě bojovníka Hamásu, který během útoku zabil Salemova syna.
Na Oneplay si můžete pustit novou slovenskou kriminálku, která vychází z úspěšného amerického seriálu Hříšnice. Mladá Lucia žije zdánlivě obyčejným životem, dokud u jezera bez jakéhokoliv zjevného důvodu nezavraždí neznámého lékaře. Policii pak tvrdí, že sama neví, proč to udělala, a oběť neznala. Vyšetřovatel Ondrej Gregor sice nemusí hledat vraha, musí se však snažit pochopit důvod ženina činu. Při pátrání v její minulosti pak zjistí, že nic není takové, jak se na první pohled zdálo.
Příznivci hororu si přijdou na své u snímku Klaun v kukuřičném poli, u něhož vám název vlastně řekne vše podstatné. Hlavní hrdinka Quinn se s otcem Glennem přistěhovala do tradičního amerického zapadákova s vidinou lepších zítřků. V městečku ale po zavření továrny na kukuřičný sirup chcípl pes a její tradiční maskot známý jako klaun Frendo se proměnil v maniakálního zabijáka, jenž se skrývá v kukuřičných polích. Pokud vám zápletka i na horor přijde až příliš obyčejná a tradiční, vězte, že toho si jsou vědomi i samotní tvůrci, kteří si z klasických žánrových propriet i svých hrdinů nebojí udělat legraci. I přes první okoukanou půlku se totiž horor následně vydá trochu jiným tematickým směrem, než byste čekali.
Na HBO Max zkusí své štěstí komiksová Supergirl, které se v kinech příliš nedařilo. Ve velkolepém blockbusteru ve stylu Strážců Galaxie musí hlavní hrdinka Kara Zor-El zanechat oblíbených vesmírných párty a vydat se na nebezpečné dobrodružství, při němž musí zachránit své blízké, zejména psa Krypta. Musí ale přitom porazit také své vnitřní démony a najít konečně pořádnou dávku zodpovědnosti. Neobejde se to naštěstí bez trikově opulentní akce.
Zdroje: Netflix, HBO Max, Oneplay