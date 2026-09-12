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Hlídky na dvou kolech. Strážníci v Ostravě-Jihu využívají elektrokoloběžky

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Strážníci Městské policie Ostrava už v obvodu Ostrava-Jih používají dvě elektrokoloběžky. Mají jim usnadnit hlídkování v parcích, na cyklostezkách i mezi obytnými domy, kam se autem dostává obtížně. Oba stroje jsou vybavené lékárničkou.
Hlídky na dvou kolech. Strážníci v Ostravě-Jihu využívají elektrokoloběžky

Hlídky na dvou kolech. Strážníci v Ostravě-Jihu využívají elektrokoloběžky

Zdroj: Městská policie Ostrava
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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