Hlídky na dvou kolech. Strážníci v Ostravě-Jihu využívají elektrokoloběžkyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Hlídky na dvou kolech. Strážníci v Ostravě-Jihu využívají elektrokoloběžky
Po dvou letech se u nádraží Ostrava-Svinov znovu otevře turistické infocentrum. Povodeň v roce 2024 zničila...
Zámek Linhartovy ve Městě Albrechtice na Bruntálsku se po další etapě rekonstrukce znovu otevřel...
Tržby z bezkontaktních plateb za jízdenky v ostravské městské hromadné dopravě přesáhly loni 190 milionů...
Policisté stále pátrají po Janě Šerjeníkové z Frýdku-Místku. Nově s hledáním pomáhají také drony letecké...
Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...Všechny články tohoto autora →