V Česku probíhají kontroly zahrad. Úřad může chtít doklady za poslední 2 roky, kdo je nepředloží, riskuje pokutu

Vodní zákon ukládá každému, kdo shromažďuje odpadní vody v bezodtokové jímce, aby zajistil jejich odvoz na čistírnu odpadních vod. Pokud majitele vyzve vodoprávní úřad nebo Česká inspekce životního prostředí, musí předložit doklady o odvozech za období posledních dvou kalendářních let. Samotný odvoz navíc nemůže provádět kdokoliv. Zákon připouští provozovatele čistírny odpadních vod nebo osobu, která má k této činnosti příslušné živnostenské oprávnění.
Nestačí přitom uschovat libovolnou účtenku za fekální vůz. Doklad musí obsahovat několik konkrétních údajů. Patří mezi ně jméno osoby, která odpadní vody v jímce shromažďuje, umístění jímky, množství odvezené vody a datum vývozu. Uveden musí být také název osoby nebo firmy, která odvoz provedla, a čistírna odpadních vod, na níž má být obsah jímky zneškodněn.
Úřad nemusí kontrolovat jen to, zda máte papíry
Důležitá je ještě jedna věc, která se při kontrolách dostává stále více do popředí. Ministerstvo životního prostředí ve svém metodickém pokynu upozorňuje na případy, kdy majitelé doklady sice předložili, ale četnost vývozů ani celkové množství odvezené vody neodpovídaly předpokládané skutečné spotřebě domácnosti. Taková situace může vyvolat podezření, že část odpadních vod nebyla řádně odvezena.
To může být důležité například u nemovitostí, které čerpají vodu z vlastní studny a nemají její odběr přesně měřený vodoměrem. Podle metodiky lze při posuzování množství vody využít také směrná čísla roční potřeby vody. Soudy zároveň potvrdily, že pokud přesné měření chybí, množství odebrané vody musí řádově odpovídat množství vznikajících odpadních vod. Jinými slovy, pokud v domě dlouhodobě žije několik lidí a doklady ukazují jen zlomek očekávaného množství vývozů, může se úřad začít zajímat o to, kam mizí zbytek vody.
Za chybějící doklady hrozí až 20 tisíc
Nepředložení požadovaných dokladů je podle vodního zákona přestupkem. Fyzické osobě za něj může být uložena pokuta až 20 000 korun. Pokud by kontrola navíc zjistila, že odpadní voda není pouze špatně doložena, ale je například nepovoleně vypouštěna, může jít o další porušení zákona s podstatně vyššími sankcemi.
Majitelé bezodtokových jímek by si proto měli průběžně kontrolovat, zda mají všechny doklady za poslední dva kalendářní roky a zda obsahují povinné údaje. Smysl má také porovnat celkové množství vyvezené vody se skutečným používáním domácnosti. Právě nesoulad mezi spotřebou vody a množstvím doložených vývozů totiž může být při kontrole stejně podstatný jako samotná existence účtenek.
Zdroje: zakonyprolidi.cz, mzp.gov.cz