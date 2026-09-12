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Sparta se po dvou porážkách zvedla. Jablonec na Letné porazila 2:0

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Sparta zvládla domácí utkání s Jabloncem a po dvou ligových porážkách si připsala důležité tři body. Na Letné byla od úvodu aktivnější a svou převahu postupně proměnila v góly. V prvním poločase se trefil Josimar Alcócer, po přestávce přidal druhou branku John Mercado. Jablonečtí ztratili ve čtvrtém z posledních pěti ligových zápasů.
Sparta se po dvou porážkách zvedla. Jablonec na Letné porazila 2:0

Sparta se po dvou porážkách zvedla. Jablonec na Letné porazila 2:0

Zdroj: AC Sparta Praha
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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