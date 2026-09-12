Sparta se po dvou porážkách zvedla. Jablonec na Letné porazila 2:0

Sparta protáhla úspěšnou sérii proti Severočechům, bodovala podvanácté z posledních 13 vzájemných utkání v nejvyšší soutěži a doma soupeři podlehla pouze jednou z minulých 24 duelů. Letenští ve středu zvítězili v domácím poháru 5:0 na stadionu druholigového Žižkova, Jablonečtí ve stejný den zdolali v ligové dohrávce Ostravu 3:0.
V páté minutě domácí brankář Surovčík zaváhal a napadající Zorvan mu málem vypíchl míč, sám pak skončil na zemi. Na opačné straně Čanturišvili odvrátil balon po Karabcově centru na roh a sudí Volek k velkému údivu nařídil penaltu za údajnou rukou jabloneckého křídelníka. Po zásahu od videorozhodčího a přezkoumání situace u monitoru zjistil, že gruzínský hráč balon odhlavičkoval a místo pokutového kopu Pražané dostali k dispozici pouze roh.
Letenští následně Severočechy přitlačili, Mercadovu ránu však brankář Hanuš vyrazil. Dnešní oslavenec Suchomel poté zamířil pouze do boční sítě a Karabcovu přízemní střela pokryl hostující gólman.
V 19. minutě se Pražané dočkali. Brunesovi ve velmi dobré pozici ještě zkřížil cestu Cedidla, odražený balon se ale dostal k Alcócerovi, jenž střelou mezi nohama překonal Hanuše. Kostarický reprezentant je se čtyřmi góly nejlepším střelcem týmu v ligové sezoně.
Surovčík musel poprvé zasáhnout až proti Tekijaškiho hlavičce. Po půlhodině Hanuš zastavil Rynešovu ránu zdálky a poradil si i před dotírajícím kapitánem Karabcem.
Jablonecký trenér Kozel udělal o poločase tři změny, jenže ani ty jeho mužstvu nepomohly. V 56. minutě minutě přidali domácí pojistku. Zorvan přišel na vlastní polovině o balon, Karabec ho předložil Mercadovi a ekvádorský reprezentant skóroval potřetí v ročníku nejvyšší soutěže.
V 71. minutě střídající Nebyla těsně minul roh sparťanské branky, jinak si domácí závěr zápasu pohlídali. Sparta bodovala podvanácté z posledních 13 domácích ligových utkání, minule v derby na Letné podlehla Slavii 0:3. Jablonec vyhrál jediné z minulých osmi venkovních utkání v nejvyšší soutěži.
AC Sparta Praha – FK Jablonec 2:0 (1:0)
Góly: 19. Alcócer, 56. Mercado. ŽK: 8. Suchomel, 61. Alcócer – 40. Okeke, 62. Alioum. Rozhodčí: S. Volek - J. Paták, D. Žurovec (D. Starý). VAR: T. Kocourek. AVAR: L. Szikszay. Návštěva: 16 901.
Sestava Sparty: Surovčík – Suchomel (79. Kadeřábek), Mbe Soh, Guddal, Ryneš – Karabec, Macek, Sochůrek (63. Eneme) – Mercado (72. Jurásek), Brunes (79. Vojta), Alcócer (72. Singhateh).
Sestava Jablonce: Hanuš – Pavlović, Tekijaški, Sláma – Cedidla, Okeke (46. Nebyla), Sedláček (71. Souček), Polidar (46. Alioum)– Čanturišvili, Jawo (46. Růsek), Zorvan (79. Vecheta).