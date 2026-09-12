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Andrej Babiš překvapil chováním mezi lidmi. Ženy z davu objímal jednu za druhou

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Premiér Andrej Babiš během páteční návštěvy Ústeckého kraje absolvoval nabitý pracovní program. Na veletrhu Zahrada Čech ale přišla i výrazně uvolněnější chvíle. Během koncertu Michala Davida zamířil přímo mezi návštěvníky.
Andrej Babiš překvapil chováním mezi lidmi. Ženy z davu objímal jednu za druhou

Andrej Babiš překvapil chováním mezi lidmi. Ženy z davu objímal jednu za druhou

Zdroj: nextfoto
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Tento článek byl publikován ze zdrojů EXTRAINFO.cz

Praktické rady pro zahradu, jednoduché recepty, péči o domov i chytré nápady, které se hodí v běžném životě. Inspirace pro každý den.

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