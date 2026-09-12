Masaryk Racing Days: Oba závody prvního dne ovládl Jenzer Motorsport

Elia Weiss z týmu Jenzer Motorsport si v prvním závodě vybojoval vítězství. Sice startoval ze třetího místa, ale ihned v prvním kole se dostal do vedení a nakonec dojel před svým týmovým kolegou Maxem Karhanem a Simonem Rechenmacherem z týmu Cram Motorsport.
Mathilda Paatz, pilotka závodící v F1 Academy pod záštitou Aston Martin a zde v barvách týmu svého otce Mathilda Racing, startovala ze třetí řady vedle Aleksandara Bogunoviče z týmu ABA Racing. Za nimi se seřadili Viktor Snebjorn Poulsen ze STEP Motorsport a Tomas Rudokas za Renauer Motorsport.
Celé startovní pole bezpečně odstartovalo. Karhan zaútočil ze čtvrtého místa a posunul se na druhou příčku, zatímco do čela se dostal Weiss.
Francesco Pio Coppola vyjel v další části úvodního kola z trati a uvízl ve štěrku. Incident vyžádal žluté vlajky a výjezd safety caru.
Za safety carem vedl Weiss, Karhan a Paatz se drželi těsně za ním. Zasov, který startoval z pole position, klesl na čtvrté místo, za ním jel na 5. místě Poulsen a na šestém Bogunovic.
Po několika kolech se závod obnovil a Weiss vedl i po restartu. Mathilda Paatz se pokusila o předjetí, ale neúspěšně. Německý jezdec si na celý zbytek pole začal vytvářet náskok.
Za Weissem, Karhanem, Paatz a Zasovem probíhala bitva mezi několika vozy, přičemž Rechenmacher rychle postupoval vpřed. Brzy se posunul na páté místo před Poulsena.
Deset minut před koncem došlo ke kontaktu mezi Poulsenem a maďarským jezdcem Gasparem. Poulsen skončil ve štěrku a vyvolal další výjezd safety caru.
Po druhém restartu Rechenmacher pokračoval v útoku a předjel Paatz, čímž se dostal na třetí místo. Weiss opět perfektně zvládl restart a až do cíle si udržel pohodlný náskok před Karhanem.
Druhý závod dne kompletně patřil týmu Jenzer Motorsport.
Teo Borenstein si po těsném souboji se svým týmovým kolegou Maxem Karhanem vybojoval vítězství ve druhém závodě. Markas Silkunas dojel třetí a doplnil tak své kolegy z týmu Jenzer Motorsport na stupních vítězů.
Borenstein a Silkunas obsadili první řadu startovního roštu, za nimi startovali Karhan a Švéd Erik Poulsen.
Teo Borenstein se svým týmovým kolegou od startu bojovali o první místo. Stefan Treneski v poslední zatáčce vyjel z trati, ale dokázal v závodu pokračovat dál. Borenstein si udržel náskok asi půl sekundy, zatímco se postupně vzdaloval Bogunovicovi a Silkunasovi.
Karhan na Borensteina nadále vyvíjel tlak, ale vedoucí jezdec odjel bezchybný závod a svému týmovému kolegovi nedal žádnou příležitost k útoku.
Oba čeští jezdci nakonec brali na domácí půdě zlato a stříbro. Silkunas dojel s větším odstupem na třetím místě, na pódiu tak stáli jen piloti týmu Jenzer Motorsport.