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Slovan U Nisy přehrál Boleslav 3:0 a dostal se do čela neúplné ligové tabulky

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Liberečtí fotbalisté ve šlágru osmého ligového kola na domácím stadionu U Nisy přivítali Mladou Boleslav. A utkání zvládli, když zvítězili 3:0. Už v první půli skóre otevřel Kušej, další branky přidali Mašek a Stránský, všichni exboleslavští hráči. Slovan se tak dostal do čela neúplné tabulky, Slavia má zápas v Teplicích k dobru.
Slovan U Nisy přehrál Boleslav 3:0 a dostal se do čela neúplné ligové tabulky

Slovan U Nisy přehrál Boleslav 3:0 a dostal se do čela neúplné ligové tabulky

Zdroj: Slovan liberec
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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