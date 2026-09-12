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Russell si stěžuje na degradaci: Připravila mě o tři desetiny

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Navzdory slibné pozici v závěru se George Russell neprobojoval do nejlepší trojice dnešní kvalifikace v Madridu. Nakonec skončil až na šestém místě a na špičku v podstatě během celé kvalifikace ztrácel.
Russell si stěžuje na degradaci: Připravila mě o tři desetiny

Russell si stěžuje na degradaci: Připravila mě o tři desetiny

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