Naplnila s ním jednu lahev a pak sbírala okurky po kilech. Vejce a hřebíček namixované dohromady dělají v záhoně zázraky

Chuti svěží a šťavnaté okurky se téměř nic nevyrovná. Ještě lepší je, pokud si ji vypěstujete sami na své vlastní zahrádce.
Aby se všechny vaše práce vyplatila a příští úroda byla co největší, dopřejte ji zálivku z tohoto přírodního hnojiva, které si doma snadno za pár korun vyrobíte. Nahraďte chemické postřiky a vsaďte na alternativu plnou prospěšných látek. Výběr vhodných ingrediencí
Přestože je v současné době v obchodech k dostání velké množství hnojiv, často bývají plná nebezpečných a toxických látek.
Výroba domácích směsí je přitom nejen šetrnější k životnímu prostředí i k vašemu vlastnímu zdraví, ale také mnohem levnější. K jejich výrobě vám pak většinou budou stačit suroviny z domácnosti nebo organické zbytky, které by jinak skončily v koši. Při výběru ingrediencí se však vždy zaměřte na efekt, kterého chcete docílit, a na procesy rostlin, které chcete podpořit. V čem se liší jednotlivá hnojiva
Různé suroviny se liší v obsahu potřebných živin a látek, které jsou pro správný růst a vývoj rostlin nezbytné.
Jejich správnou kombinací přitom vytvoříte vynikající výživnou směs, kterou navíc podpoříte imunitní systém rostlin a jejich celkové zdraví. Díky tomu budou odolnější vůči nemocem, houbovým chorobám, škůdcům a plísním. Kromě složení se liší také v účinku a způsobu použití. Některé je lepší zpracovat do nálevu, jiné stačí nasypat na záhon nebo do květináčů a nechat působit. Zdroj fotografie: Pixabay Výroba hnojiva pro okurky
Pokud toužíte po vlastním výživném přípravku plném prospěšných látek, pak není nic jednoduššího, než si jej vyrobit z vejce a hřebíčku.
Spojením těchto surovin získáte hnojivo, kterým rostlinám dodáte potřebné minerály, vitamíny a důležité prvky, ale taky zvýšíte jejich odolnost vůči nepříznivým povětrnostním podmínkám a dalším stresovým faktorům, které by vás o celou úrodu mohly připravit. Postup výroby hnojiva z vajec a hřebíčku
Nejprve ve skořápce v horní části
vajíčka vytvořte malý důlek a odstraňte bílek. Vnitřek skořápky poté co nejvíc vyplňte hřebíčkem, prstem zakryjte otvor a vajíčkem pořádně zatřepejte. Následně vložte vejce s náplní do mixéru, zalijte dvěma litry vody a rozmixujte. Nakonec přeceďte a doplňte vodou do objemu 3 litrů. Pro aplikaci odejměte 2 hrnky směsi a nařeďte s 10 litry vody. Pravidelně pak okurky zalévejte každé dva týdny (ke kořenům, ne na listy).
VIDEO Jak pěstovat okurky nakládačky ze semen
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři