Kam na výlet na Vysočině: prozkoumejte město rekordů, romantické skály i Národní památník odposlechu

Nejkrásnější údolí Vysočiny vás zavede mezi peřeje, skály a dřevěné lávky. Místo, kde se příroda ukazuje v celé své kráse. Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého je mistrovským dílem barokní gotiky. Kouzelný za každého počasí a v každém ročním období. Gotická pevnost s nádherným výhledem. Kousek od hradu najdete i originální kamenné reliéfy, které dělají z Lipnice jedno z nejzajímavějších míst Vysočiny. Národní přírodní rezervace ukrývá vzácné rostliny a skvělé výhledy. Naučná stezka vás provede světem, kde je každý krok novým objevem. Barevné domy, radnice i vyhlídková věž. Pelhřimov potěší rodiny i páry, které touží poznat kuriozity i kousek historie. Naprostým historickým klenotem Třebíče je židovská čtvrť. Telč je úchvatná. Procházku po náměstí si řádně vychutnejte. Na první pohled vás zaujme věž, k objevování je tady toho ale mnohem víc. Krajinou vás provede pěkná naučná stezka.
Vysočina je jedinečný region, který turisty láká svou čarokrásnou přírodou i historickými památkami a malebnými městečky. Pokud přemýšlíte, kam vyrazit na výlet, máme pro vás 10 míst, která stojí za návštěvu.
Údolí Doubravy Zámek Žďár nad Sázavou a Zelená hora Lipnice nad Sázavou Mohelenská hadcová step Pelhřimov Třebíč Telč Hrad Roštejn NS Babín Velké Dářko Údolí Doubravy
Údolí řeky Doubravy je jedním z nejkrásnějších přírodních úkazů na
Vysočině. Nachází se nedaleko Chotěboře a řeka zde vytváří malebný kaňon, který láká milovníky přírody i dobrodružství. Turistická trasa vede přímo podél řeky, takže můžete obdivovat nejen peřeje, ale i vysoké skalní stěny.
Stezka je dlouhá zhruba
4 kilometry a patří mezi středně náročné. V některých místech překonáte dřevěné lávky, kamenné schody a krátké úseky s řetězy. Na cestě se zastavte u zříceniny hradu, která je hezky schovaná v lese a dotváří romantickou atmosféru celého údolí.
Údolí Doubravy je přístupné celoročně a vstup je zdarma. Nejkrásnější je
na jaře a na podzim, kdy má řeka více vody a krajina hraje všemi barvami. Pokud se na tohle místo vydáte s dětmi, nepodceňte pevnou obuv. Některé pasáže jsou opravdu kluzké a strmé. Nejkrásnější údolí Vysočiny vás zavede mezi peřeje, skály a dřevěné lávky. Místo, kde se příroda ukazuje v celé své kráse.
Zámek Žďár nad Sázavou a Zelená hora
Žďár nad Sázavou patří mezi nejnavštěvovanější místa
Vysočiny, a to hlavně díky poutnímu kostelu sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Tento kostel, navržený architektem , je zapsán na seznamu UNESCO. Jeho unikátní tvar a symbolika fascinují milovníky architektury z celého světa. Janem Blažejem Santinim-Aichelem
V těsné blízkosti Zelené hory stojí bývalý
cisterciácký klášter, dnes známý jako Zámek Žďár nad Sázavou. Najdete zde interaktivní Muzeum nové generace, které zábavnou formou přibližuje historii kláštera i Santiniho dílo a život mnichů. Děti si užijí interaktivní prvky a rodiče zase krásné expozice.
Celý areál je zasazený do rozlehlé přírody, takže po prohlídce můžete pokračovat procházkou kolem rybníků nebo se zastavit na kávu v místní kavárně. V průběhu roku se na zámku konají
koncerty, výstavy a další kulturní akce, které stojí za to navštívit. Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého je mistrovským dílem barokní gotiky. Kouzelný za každého počasí a v každém ročním období.
Lipnice nad Sázavou
Lipnice nad Sázavou je malebné městečko známé svým monumentálním gotickým hradem.
Hrad Lipnice byl založen ve 14. století a dnes patří k největším hradním komplexům u nás. Prohlédnout si můžete hradní nádvoří, sklepení, kapli i vyhlídkovou věž, ze které se otevírá krásný výhled na Českomoravskou vrchovinu.
Zajímavostí Lipnice je i originální umělecký projekt zvaný
Národní památník odposlechu. V blízkosti zatopených lomů najdete tři obří kamenné reliéfy: Bretschneiderovo ucho, Ústa pravdy a Zlaté oči. Každé z těchto děl symbolizuje lidskou zvědavost a touhu naslouchat tomu, co není slyšet.
Lipnice je navíc spojená se jménem
Jaroslava Haška, autora Osudů dobrého vojáka Švejka. Ve městě si můžete prohlédnout jeho památník a navštívit i Haškův hrob na místním hřbitově. Výlet do Lipnice tak krásně spojuje středověkou historii, umění a literární odkaz. Gotická pevnost s nádherným výhledem. Kousek od hradu najdete i originální kamenné reliéfy, které dělají z Lipnice jedno z nejzajímavějších míst Vysočiny.
Mohelenská hadcová step
Pro milovníky unikátní přírody je ideálním cílem
Mohelenská hadcová step. Tato národní přírodní rezervace leží u obce Mohelno poblíž Dalešické přehrady. Díky specifickému hadcovému podloží a suchému klimatu zde rostou vzácné druhy rostlin a na místě žije mnoho chráněných živočichů.
Oblíbená naučná stezka vede po hřebeni nad údolím řeky Jihlavy a měří přibližně
3,5 kilometru. Na trase se střídají skalní výchozy, stepní louky a krásné výhledy do hlubokého kaňonu. Informační tabule vám představí nejen faunu a flóru, ale i geologické zajímavosti tohoto jedinečného místa.
Mohelenská step je přístupná od jara do podzimu. V létě je tu často
tepleji než v okolí, proto se vyplatí mít s sebou dostatek vody. Parkovat můžete přímo u začátku stezky. Výlet je vhodný i pro rodiny s dětmi, terén ale není vhodný pro kočárky. Národní přírodní rezervace ukrývá vzácné rostliny a skvělé výhledy. Naučná stezka vás provede světem, kde je každý krok novým objevem.
Pelhřimov
Pokud máte chuť na netradiční výlet, zamiřte do
Pelhřimova, známého jako město rekordů a kuriozit. Právě zde najdete jedinečné Muzeum rekordů a kuriozit. V několika patrech uvidíte stovky neuvěřitelných exponátů – od obřích předmětů po drobnosti, které vznikly díky lidské šikovnosti a soutěživosti.
Po prohlídce muzea si můžete udělat příjemnou procházku městem nebo se občerstvit v jedné z místních
kaváren. Centrum Pelhřimova vás okouzlí historickým náměstím s barevnými měšťanskými domy a malebnou Dolní branou, ze které můžete vystoupat až na vyhlídkovou věž. Z ní se vám následně otevře krásný pohled na město i okolní krajinu.
Pelhřimov je skvělým výchozím bodem i pro další výlety po Vysočině – třeba k zámku
Kamenice nad Lipou nebo na vrch Křemešník s rozhlednou. Pokud vás netlačí čas, určitě se vyplatí si výlet po tomhle čarokrásném regionu prodloužit a užít na maximum. Barevné domy, radnice i vyhlídková věž. Pelhřimov potěší rodiny i páry, které touží poznat kuriozity i kousek historie.
Třebíč
Třebíč stále přitahuje tím, že se tu po staletí prolínaly dvě odlišné kultury – křesťanská a židovská. Hlavním lákadlem města je zdejší
židovská čtvrť, která se řadí k nejzachovalejším v Evropě a jako jediná židovská památka mimo území Izraele se dočkala zápisu na seznam UNESCO. Při procházce úzkými uličkami vás čeká 123 dochovaných domů, tajuplné průchody, typické prampouchy i zdobené verandy.
K pokladům čtvrti patří
Zadní synagoga z roku 1669, jejíž stěny zdobí jedna z nejkrásnějších barokních výmaleb na Moravě. Hned vedle ní spatříte Dům Seligmanna Bauera. Ten vás díky autentickému dobovému krámku v přízemí a ukázce ložnice přenese přímo do atmosféry tehdejší židovské domácnosti. Naprostým historickým klenotem Třebíče je židovská čtvrť.
Nad čtvrtí se pak na severním svahu Hrádku nachází rozsáhlý
Židovský hřbitov s přibližně 3 000 kamenných náhrobků. Rozhodně sem za zdejší tichou a tajuplnou atmosférou zajděte.
Jen pár kroků od téhle čtvrti stojí monumentální
bazilika sv. Prokopa budovaná v letech 1240–1280. Trojlodní románsko-gotický chrám po obléhání vojsky Matyáše Korvína přes 200 let sloužil jako pivovar nebo konírna, dneska znovu oslňuje svou středověkou krásou. Nevynechte opatskou kapli se vzácnými nástěnnými malbami a kryptu podepřenou 50 sloupy. Telč
Pokud toužíte po opravdu pohádkové atmosféře, vydejte se do Telče, které se pro její malebnost přezdívá
Moravské Benátky. Historické jádro města je chráněné a ze všech stran obklopené trojicí rybníků – Štěpnickým, Ulickým a Staroměstským. Všechny v minulosti plnily důležitou obrannou funkci.
Díky svému
zachovalému urbanismu je Telč už od roku 1992 na seznamu světového dědictví UNESCO.
Absolutní must-see je
náměstí Zachariáše z Hradce s trojúhelníkovým půdorysem, které lemuje souvislá fronta měšťanských domů s loubím a zdobenými štíty.
Náměstí sice v roce 1530 postihl ničivý požár, v duchu tehdejších renesančních ideálů se ale dočkalo poctivé rekonstrukce. Mezi barevnými fasádami vyniká
rohový dům s číslem popisným 15, který zaujme svým arkýřem a pozoruhodnou sgrafitovou výzdobou.
Další k vidění je
zámek Telč, původně gotický vodní hrad, který italský architekt B. Maggi z Arogna přestavěl na reprezentativní renesanční sídlo. Telč je úchvatná. Procházku po náměstí si řádně vychutnejte.
Hrad Roštejn
V lesích Jihlavských vrchů se na skalnatém ostrohu ve výšce 677 metrů nad mořem ukrývá pozdně gotický
hrad Roštejn. Ten nechali páni z Hradce vybudovat již v první polovině 14. století. V 70. letech 16. století z něj Zachariáš z Hradce nechal udělat reprezentativní renesanční lovecký hrádek, který obklopil rozsáhlou oborou pro zvěř.
Hlavní křídlo hradu v roce 1915 po úderu blesku vyhořelo a původní vybavení se nedochovalo, citlivá obnova vás ale určitě nadchne nadchne. Interiéry ukrývají
raně novověké nástěnné malby, v Erbovním sále nebo salónu sv. Huberta můžete obdivovat fresky inspirované tehdejšími knihami, jako je Kronika kostnického koncilu nebo dobové příručky s anatomickými nákresy koňských těl.
Dominantou areálu je
sedmiboká věž. Hned pod hradem začíná chráněné území Roštýnská obora, která chrání jednu z nejkrásnějších a nejstarších bučin na Českomoravské vrchovině. Na první pohled vás zaujme věž, k objevování je tady toho ale mnohem víc.
Naučná stezka Babín
Skvělou volbou pro klidný pěší výlet do tiché přírody Žďárských vrchů je
naučná stezka Babín. Trasa začíná na okraji Žďáru nad Sázavou a provází turisty po modré turistické značce hlavně lesem. Dlouhá je asi 4 kilometry a díky 6 naučným panelům se dozvíte spoustu zajímavostí o významu zdejších mokřadů, rašelinišť i lesního hospodaření.
Hlavním cílem stezky je
Babínský rybník, který je chráněný jako Evropsky významná lokalita. Ve zdejší vodě totiž žije vzácná fauna a flóra, přičemž nejvýznamnějším zdejším obyvatelem je ohrožená vážka jasnoskvrnná.
Nedaleko rybníka Velký Babín, jen malý kousek od samotné naučné stezky, můžete navštívit hezky upravený
turistický pramen řeky Oslavy.
Velké Dářko
Největší rybník Vysočiny,
Velké Dářko, zaujímá úctyhodných 206 hektarů vodní plochy. Rybník založený kolem roku 1480 je dneska vyhledávaným centrem pro milovníky koupání, jachtingu i windsurfingu z celého regionu.
Kvůli specifickému rašelinnému podloží má zdejší voda svou typickou tmavou barvu, což místu dodává neobyčejné, až tak trochu severské kouzlo. Hned u břehu rybníka se taky rozprostírá přírodní rezervace Dářko (už od roku 1933), která chrání
nejrozsáhlejší rašeliniště Českomoravské vrchoviny s hloubkou rašeliny dosahující až 8,6 metru.
Místem se můžete projít po
naučné stezce Dářská rašeliniště. Trasa je dlouhá 3 kilometry, má celkem 12 zastavení a její velká část vede po malebných dřevěných povalových chodnících. Během cesty narazíte na dva vyhlídkové body, které nabízejí úchvatné pohledy na rozlehlou hladinu rybníka i na samotné chráněné území. Krajinou vás provede pěkná naučná stezka.