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Kam na výlet na Vysočině: prozkoumejte město rekordů, romantické skály i Národní památník odposlechu

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Vysočina je jedinečný region, který turisty láká svou čarokrásnou přírodou i historickými památkami a malebnými městečky. Pokud přemýšlíte, kam vyrazit na výlet, máme pro vás 10 míst, která stojí za návštěvu.
Romantika i symbol života

Romantika i symbol života

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cestovinky.cz

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