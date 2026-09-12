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Ve Ferrari měli nejvyšší ambice, dokud Hamilton nechyboval

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Po prvních pokusech v poslední části kvalifikace vše vypadalo pro Tifosi tak nadějně. Lewis Hamilton se vyšvihl na první příčku, avšak v rozhodujícím okamžiku nedokázalo Ferrari konkurovat pohonné jednotce Mercedesu.
Ve Ferrari měli nejvyšší ambice, dokud Hamilton nechyboval

Ve Ferrari měli nejvyšší ambice, dokud Hamilton nechyboval

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