Klicperovo divadlo vrací na jeviště úspěšnou inscenaci HanaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Klicperovo divadlo vrací na jeviště úspěšnou inscenaci Hana
Hradec a okolí na chvíli ovládnou dvoutakty. Dneska se na Správčáku sjedou historické vozy Wartburg, které...
V Safari Parku Dvůr Králové nad Labem se poprvé narodily krajty písmenkové. Jde o největší hady Afriky, v...
O příspěvek na nákupy od Hradce Králové byl mezi obyvateli velký zájem. Do programu Corrency se...
Víno, Svěcený, pokojovky, farmářské dobroty, hudba i město plné kol. Hradec o víkendu rozhodně nezpomalí,...
Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...Všechny články tohoto autora →