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Klicperovo divadlo vrací na jeviště úspěšnou inscenaci Hana

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Po více než roční pauze se do královéhradeckého Klicperova divadla vrací jedna z jeho dlouhodobě nejúspěšnějších inscenací, dramatizace románu Aleny Mornštajnové Hana. Divadlo uvede inscenaci v obnovené premiéře v sobotu 12. září ve Studiu Beseda.
Klicperovo divadlo vrací na jeviště úspěšnou inscenaci Hana

Klicperovo divadlo vrací na jeviště úspěšnou inscenaci Hana

Zdroj: Klicperovo divadlo
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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