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White přiznal, že přál Ngannouovi porážku. Bývalý šampion se ozval

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Dana White po více než čtyřech letech otevřeně přiznal, že chtěl vidět porážku Francise Ngannoua s Cirylem Ganem. Jejich dlouhý spor tím dostal další pokračování.
White přiznal, že přál Ngannouovi porážku. Bývalý šampion se ozval

White přiznal, že přál Ngannouovi porážku. Bývalý šampion se ozval

Zdroj: UFC
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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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