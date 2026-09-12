Rajčata v září ještě stihnou dozrát, ale jen když je teď nakrmíte správně. Stačí lžíce sloučeniny z lékárny za pár korun

Rajčata, která jsou při pěstování často považována za rozmarná, vyžadují zvláště v srpnu a na začátku září zvýšenou péči a pozornost. Toto klíčové období může významně ovlivnit kvalitu a množství úrody, takže byste ho rozhodně neměli zanedbávat. Naštěstí
existují techniky, které urychlují proces dozrávání a zároveň zvyšují šťavnatost a sladkost sklizených plodů. Zázračným pomocníkem je kyselina boritá – lžíce této sloučeniny dokáže s rostlinami rajčat zázraky. Srpnový režim péče o rajčata
Rajčata jsou známá svou citlivostí na podmínky prostředí a dostupnost
živin. V srpnu vyžadují tyto vybíravé rostliny zvýšenou pozornost kvůli velmi vysokým nárokům na výživu i okolní podmínky (vrcholící proces zrání je totiž velmi zatěžuje). Výživa je tedy absolutně zásadní. Roztok sody pro regulaci pH
Když rajčata vstoupí do pozdní fáze plodnosti, může být neuvěřitelně prospěšný týdenní postřik půdy zředěným roztokem jedlé sody. Smícháním jedné čajové lžičky jedlé sody s 10 litry vody vznikne slabý roztok sody, který lze rozprašovat kolem základny rostlin.
Zdroj fotografie: Freepik Kyselina boritá obsahuje celou řadu prospěšných látek a pro rajčata je přímo perfektní
Tento jednoduchý postup slouží ke snížení kyselosti půdy a vytváří prostředí, které podporuje vývoj sladších plodů. Úprava pH pozitivně ovlivňuje chuťový profil rajčat, která se tak stávají chutnějšími.
Zvýšení obsahu draslíku a fosforu
Draslík je pro rajčata zásadní živinou, protože hraje klíčovou roli při vývoji plodů a celkovém zdraví rostlin. Fosfor navíc posiluje kořenový systém a zajišťuje účinný příjem živin.
Pro uspokojení těchto potřeb lze v srpnu použít dřevěný popel jako přírodní zdroj draslíku a fosforu. Roztok připravíte tak, že 1,5 až 2 šálky dřevěného popela zředíte v 5 litrech vody a necháte vychladnout. Po vychladnutí přimíchejte dalších 5 litrů vody, 1 kapku roztoku jódu a 10 gramů kyseliny borité.
Roztok nechte 24 hodin louhovat. Po uplynutí této doby zřeďte 1 litr roztoku v kbelíku s vodou a rostliny zalijte jako obvykle. Pokud
kyselinu boritou neseženete ani nemáte její staré zásoby, pak místo ní použijte kyselinu jantarovou – jako náhrada jedné lžíce kyseliny borité vám poslouží dvě tablety kyseliny jantarové. A nezapomeňte je také správně stříhat, vyplatí se to. Zdroj fotografie: Depositphotos Aby rajčata plodila až do zámrzu, podpořte je lžíci kyseliny borité Úloha kyseliny borité při pěstování rajčat
Tato sloučenina, která obsahuje bór, je nezbytná pro různé rostlinné procesy, včetně vývoje zdravých buněčných stěn a transportu cukrů.
Pokud rajčata dostávají dostatek bóru, je pravděpodobnější, že vytvoří baculaté, šťavnaté plody, které vás potěší svou přirozenou sladkostí. Tato skromná sloučenina má zkrátka a dobře při pěstování rajčat opravdu značný potenciál, určitě byste na ni proto neměli zapomínat.
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Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři