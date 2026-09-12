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Rajčata v září ještě stihnou dozrát, ale jen když je teď nakrmíte správně. Stačí lžíce sloučeniny z lékárny za pár korun

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Aby vaše rajčata plodila až hluboko do podzimu, musíte je právě teď vyživit těmi správnými ingrediencemi. Pomůže kyselina boritá.
O chutná a šťavnatá rajčata se postará levná kyselina boritá

O chutná a šťavnatá rajčata se postará levná kyselina boritá

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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