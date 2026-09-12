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Paliva v Libereckém kraji zdražují, benzin je přesto nejlevnější v Česku

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Ceny pohonných hmot v Libereckém kraji dál rychle rostou. Litr benzinu Natural 95 se u čerpacích stanic prodává v průměru za 43,89 koruny, před týdnem byl o 1,71 koruny levnější. Přesto je ve srovnání s ostatními kraji nejlevnější v Česku. O 1,84 koruny zdražila nafta, za litr teď řidiči dají průměrně 47,48 koruny. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny pohonných hmot sleduje. Od neděle 19. července, kdy přestala vláda regulovat ceny pohonných hmot, je nafta téměř o 7,80 koruny dražší, cena benzinu se zvýšila o 2,56 koruny.
Paliva v Libereckém kraji zdražují, benzin je přesto nejlevnější v Česku

Paliva v Libereckém kraji zdražují, benzin je přesto nejlevnější v Česku

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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