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Hranolky do čokoládového milkshaku? Jestli jsi to nikdy nezkusila, možná ti uniká jedna z nejlepších fastfoodových prasáren

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Vezmeš horkou slanou hranolku a bez jakékoli omluvy ji ponoříš do studeného čokoládového milkshaku. Polovina lidí u stolu se zatváří, jako bys právě porušila několik mezinárodních smluv. Druhá polovina už sahá po další.
Hranolky do čokoládového milkshaku? Jestli jsi to nikdy nezkusila, možná ti uniká jedna z nejlepších fastfoodových prasáren

Hranolky do čokoládového milkshaku? Jestli jsi to nikdy nezkusila, možná ti uniká jedna z nejlepších fastfoodových prasáren

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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