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Jak vybavit koupelnu? Nešetřete na ní, i když v ní trávíte relativně málo času

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Čím obložit koupelnu? Spojit ji se záchodem? Dát přednost vaně, nebo sprchovému koutu? Nevyšetříme místo na bidet či na vířivku? Tyto a mnohé jiné otázky se honí hlavou všem, kdo se pouští do zařizování nebo rekonstrukce koupelny. Jak je vyřešit?
koupelna seshora

koupelna seshora

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeKvalitně.cz

Web přináší nápady a praktické rady pro zařízení bytu, domu i zahrady. Věnuje se interiérovému designu, trendům v bydlení i drobným vychytávkám, které zpříjemňují každodenní fungování domácnosti.Vedle inspirace pro moderní i tradiční bydlení nabízí také tipy na pěstování, údržbu prostoru a...

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