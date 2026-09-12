Vyjádření top 3 z kvalifikace na Velkou cenu Španělska

Lando Norris (1.)
David Coulthard: „Lando Norrisi, zamávejte fanouškům. To byla velkolepá kvalifikace a pole position jste získal s obrovským náskokem jedné setiny sekundy.“
Lando Norris: „Děkuji. Jo, bylo to… Jsem v šoku. Trochu mě překvapuje, že tady teď stojím, ale můj bože, pravděpodobně to bylo jedno z nejlepších kol, jaké jsem kdy ve své kariéře zajel. Takže jsem opravdu velmi šťastný a hrdý, mám obrovskou radost i za celý tým.“
„Bylo to prostě jedno z těch kol, kdy všechno dokonale zapadlo do sebe. Měl jsem docela jasnou představu o tom, co chci udělat, ale otázkou bylo, jestli mi to moje hlava v posledním kole dovolí. A prakticky všechno vyšlo perfektně. Takže mám jednoduše obrovskou radost. Ani nevím… Bylo to jedno z těch kol, kdy se na konci podíváte na čas a řeknete si: ‚Sakra, to bylo docela dobré.‘“
David Coulthard: „‚Docela dobré‘ je trochu skromné označení. Navíc to působí, jako byste se k tomu výsledku musel postupně propracovat. V pátek jste nezískal tolik času na trati, kolik jste potřeboval. Bylo vidět, že McLaren má rychlost, ale myslím, že kromě vašeho týmu, vašich fanoušků, rodiny a všech, kteří vás podporují, vás na pole position před kvalifikací příliš lidí netipovalo. Musel jste si ji opravdu vydřít. Rozebrat, kde přesně jste proti Kimimu získal tu jedinou setinu sekundy, bude velmi obtížné. Proveďte nás ale kolem na této trati. Říkal jste, že je to něco jako Monako na steroidech. Jak silný je tady adrenalin?“
Lando Norris: „V posledním kole byl adrenalin opravdu vysoký. Je to jedno z těch míst, kde se člověk musí uklidnit a nechat všechno přirozeně plynout. Je velmi snadné se tady začít křečovitě snažit, protože zdi se k vám blíží opravdu rychle. Upřímně jsem se ale cítil docela sebevědomě a auto fungovalo dobře, takže jsem se na trati cítil dobře. Jen jsem nedělal přesně to, co jsem chtěl. V posledním kole jsem nebyl úplně uvolněný.“
„Pak jsem se pořádně nadechl a všechno do sebe najednou zapadlo. Bylo to prakticky perfektní, až na poslední zatáčku. Myslel jsem, že skončím ve zdi a kluci budou muset dnes večer opravovat auto. Takže to mohlo být ještě o něco lepší, ale i tak to, jak už jsem říkal, bylo jedno z nejlepších kol, jaké jsem kdy zajel. Všechno, čeho jsem chtěl dosáhnout, se mi podařilo. To jsou přesně ty chvíle, kdy se člověk dostane do takového stavu naprostého soustředění, kdy všechno plyne samo. A právě to mi vykouzlilo velký úsměv na tváři. Takže jsem šťastný.“
David Coulthard: „Je krásné ten úsměv vidět. Tato trať očividně přináší pořádnou dávku adrenalinu. Myslím, že jste možná použil i jedno menší sprosté slovo, takže se našim divákům omlouváme.“
„Pole position vám dává čistou cestu do první zatáčky. Předjíždění by na této trati mohlo být obtížné, takže velkou část práce už máte za sebou. Jak se díváte na zítřejší závod?“
Lando Norris: „Nevím. Pořád ještě přemýšlím nad tím svým kolem. Ale samozřejmě jsem si tím vytvořil nejlepší možnou pozici pro zítřek. Nemyslím si, že to bude úplně nejjednodušší trať na předjíždění, ale možné to určitě bude. A za sebou mám dva opravdu rychlé a velmi dobré jezdce. Takže se těším. Je to první závod tady v Madridu a zatím to byl skvělý zážitek. Může se stát spousta věcí. Je to dlouhý závod a náročná trať. Takže se na celý závod moc těším.“
David Coulthard: „A my také. Gratulujeme našemu držiteli pole position, Landu Norrisovi.“
Andrea Kimi Antonelli (2.)
David Coulthard: „Kimi, jedna setina sekundy. Na trati bojujete o úplně všechno. Na několika místech jsme vás viděli jet skutečně na samotné hranici limitů tratě. Bylo to vědomé rozhodnutí ve snaze získat pole position?“
Andrea Kimi Antonelli: „Ano, myslel jsem si, že jsem zajel dobré kolo, ale tenhle chlap mi ji prostě vyfoukl. Takže ano, odvedli skvělou práci. Z mého pohledu to byla velmi intenzivní kvalifikace a kvůli tak vysoké teplotě trati bylo obtížné správně nastavit vyvážení vozu. Ale kolo bylo celkem čisté. Samozřejmě není jednoduché dát všechno dohromady na takové trati, protože je poměrně náročná. Celkově si ale myslím, že jsme odvedli dobrou práci, a teď uvidíme, co dokážeme zítra.“
Max Verstappen (3.)
David Coulthard: „Maxi, vy jste vždycky ve hře, vždycky bojujete na čele. Tentokrát tam ale byl určitý odstup od pole position. Bylo možné z toho kola dostat ještě něco navíc, nebo to v tuto chvíli odpovídá tempu vozu?“
Max Verstappen: „Myslím, že z našeho pohledu to byla velmi dobrá kvalifikace. Třetí místo je podle mě skvělý výsledek. Podařilo se nám auto na kvalifikaci nastavit tak, aby působilo docela dobře, a mohl jsem útočit na zatáčky způsobem, který mi vyhovuje. Takže z našeho pohledu je podle mě tato kvalifikace velmi dobrým výsledkem.“