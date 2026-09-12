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Harry Potter byl pokřtěný. Přesto se učil kouzlit a stal se nejslavnějším čarodějemPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Harry Potter se učil čarovat, bojoval kouzly a navštěvoval školu čar a kouzel. Zároveň ale prošel křtem, Sirius Black se stal jeho kmotrem a J. K. Rowlingová do příběhu vědomě vložila odkazy na Bibli.
Harry Potter byl pokřtěný. Přesto se učil kouzlit a stal se nejslavnějším čarodějem
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