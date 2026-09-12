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Vyvážíte posekanou trávu a listí za plot? Za běžnou zahradní činnost hrozí pokuta 1 milion Kč

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Posekaná tráva, shrabané listí nebo zbytky rostlin mohou působit jako neškodný přírodní materiál. Pokud se jich ale člověk zbavuje jako odpadu, nemůže je jednoduše vysypat v lese, na cizí pozemek nebo za hranici své zahrady. Za porušení pravidel může fyzické osobě hrozit pokuta až jeden milion korun.
Vyvážíte posekanou trávu a listí za plot? Za běžnou zahradní činnost hrozí pokuta 1 milion Kč

Vyvážíte posekanou trávu a listí za plot? Za běžnou zahradní činnost hrozí pokuta 1 milion Kč

Zdroj: depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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