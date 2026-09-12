Vyvážíte posekanou trávu a listí za plot? Za běžnou zahradní činnost hrozí pokuta 1 milion Kč

Po podzimním úklidu zahrady mohou vzniknout desítky pytlů listí, trávy, plevele, zbytků rostlin nebo drobných větví. Právě zahradní odpad přitom patří mezi biologicky rozložitelné odpady. Zákon o odpadech stanovuje, že s odpadem je možné nakládat pouze způsobem, který právní předpisy připouštějí. Pokud se tedy majitel zahrady rozhodne materiálu zbavit, není možné jej jen odvézt za obec, vysypat do lesa, položit na cizí louku nebo vytvořit hromadu na pozemku, který k ukládání odpadu určený není.
Za nesprávné nakládání může přijít vysoká sankce
Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, považuje za přestupek mimo jiné situaci, kdy fyzická osoba nakládá s odpadem mimo zařízení určené pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu. Právě u tohoto přestupku umožňuje zákon uložit pokutu až do výše jednoho milionu korun. Neznamená to samozřejmě, že za několik hrstí listí automaticky přijde milionová sankce. Jde o maximální zákonnou hranici a konkrétní výše postihu závisí na okolnostech případu.
Vlastní kompost je něco jiného
Zcela jiná situace nastává tehdy, když posekaná tráva, listí a další vhodný rostlinný materiál zůstávají na vlastní zahradě a majitel je využívá ke kompostování. Zákon výslovně umožňuje každému kompostovat biologicky rozložitelný materiál, který vzniká při jeho činnosti, jako způsob předcházení vzniku odpadu. Podmínkou je, že vzniklý kompost následně využije a že při samotném kompostování nedojde k ohrožení životního prostředí nebo zdraví lidí.
Legální cesta vede i přes obecní systém
Kdo vlastní kompost nemá nebo nemůže zpracovat veškerý zahradní materiál doma, měl by využít systém nastavený konkrétní obcí. Zahradní bioodpad lze podle místních podmínek odevzdávat například do hnědých nádob na bioodpad, sběrných míst, sběrných dvorů nebo komunitních kompostáren. Ministerstvo životního prostředí mezi běžný zahradní bioodpad řadí například posekanou trávu, listí, drobné větve, části rostlin nebo zbytky ze zahrady.
Argument, že tráva nebo listí jsou přírodní a v lese se stejně rozloží, proto z právního hlediska nestačí. Rozhodující je, zda se jich člověk zbavuje jako odpadu a kam je následně umístí. Les, příkop za domem ani nevyužívaný cizí pozemek nejsou automaticky místem určeným k odkládání zahradního odpadu. Nejjednodušším řešením tak zůstává vlastní kompostování nebo předání bioodpadu způsobem, který stanovila obec.
Pozor také na spalování listí a trávy
Od 1. března 2025 se zpřesnila také pravidla pro pálení rostlinného materiálu. Ministerstvo životního prostředí upozorňuje, že tráva a listí nejsou vhodným materiálem k účelnému spalování. Běžný zahradní bioodpad proto nelze řešit ani tím, že se jednoduše spálí na hromadě. U suchého neznečištěného dřeva zůstávají možné situace, kdy slouží například k rozdělání ohně nebo získání tepla, ale likvidace trávy a listí tímto způsobem je jiný případ.
Zdroje: zakonyprolidi.cz, mzp.gov.cz, mzp.gov.cz