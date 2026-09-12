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Bitva u Long Tanu: 108 Australanů na kaučukové plantáži proti přesile Vietkongu

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Déšť, bahno, špatná viditelnost a nepřítel ukrytý mezi pravidelnými řadami kaučukovníků. Dne 18. srpna 1966 se rota D australského 6. praporu Royal Australian Regiment ocitla u jihovietnamské vesnice Long Tan v boji, který se stal nejznámějším australským střetnutím vietnamské války.
Bitva u Long Tanu: 108 Australanů na kaučukové plantáži proti přesile Vietkongu

Bitva u Long Tanu: 108 Australanů na kaučukové plantáži proti přesile Vietkongu

Zdroj: Securitytech
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Securitytech

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