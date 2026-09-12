Bitva u Long Tanu: 108 Australanů na kaučukové plantáži proti přesile Vietkongu

Déšť, bahno, špatná viditelnost a nepřítel ukrytý mezi pravidelnými řadami kaučukovníků. Dne 18. srpna 1966 se rota D australského 6. praporu Royal Australian Regiment ocitla u jihovietnamské vesnice Long Tan v boji, který se stal nejznámějším australským střetnutím ve
válce ve Vietnamu. O výsledku nerozhodla jen disciplína pěchoty, ale především přesně řízená dělostřelecká palba, logistika a včasný příjezd obrněných transportérů.
VIDEO
Bitva u Long Tanu se odehrála sotva dva měsíce poté, co Austrálie vybudovala hlavní základnu své 1. australské úkolové skupiny u Nui Datu v provincii Phuoc Tuy.
Oblast byla silně ovlivněna Vietkongem a základna představovala pro povstalce nejen vojenský cíl, ale také politickou demonstraci cizí přítomnosti v regionu.
V noci ze 16. na 17. srpna zasypaly Nui Dat minometné granáty, bezzákluzové kanony a další palba. Útok trval jen přibližně 22 minut, přesto
zranil 24 australských vojáků. Velitelství předpokládalo, že střelba přišla z prostoru plantáží a vesnic na východ od základny. Následné průzkumné hlídky našly stopy, které vedly směrem k Long Tanu. Rota, která narazila na armádu
Odpoledne 18. srpna vyrazila rota D 6RAR pod velením majora Harryho Smithe do kaučukové plantáže. V sestavě bylo 105 Australanů a tři novozélandští příslušníci dělostřeleckého pozorovacího týmu od 161. baterie. Původně šlo o pátrací operaci, nikoli o plánovaný střet s velkou nepřátelskou silou.
Americké F-4 nad Jižním Vietnamem, United States Air Force – Davies, Peter, (2004), Public Domain
Australané však brzy narazili na jednotky Viet Congu. V hustém dešti, mezi stromy a na rozbahněném terénu se rychle ukázalo, že nejde o malou krycí skupinu.
Vietkong nasadil přinejmenším části 275. pluku a místního praporu D445. Přesný počet protivníků zůstává sporný; australské zdroje dlouhodobě uvádějí sílu přes 2 000 mužů, jiné odhady pracují s nižšími čísly. Jisté je, že rota D bojovala proti několikanásobné přesile.
Vojáci roty D se rozdělili do čet, které postupně zaujaly obranná postavení. Jedna z čet byla odříznuta a musela se probíjet zpět pod intenzivní palbou. Viet Cong využíval terénu dokonale: střelci se pohybovali mezi stromy, palbu vedli z krátkých vzdáleností a opakovaně se pokoušeli australskou obranu obejít.
Dělostřelectvo jako rozhodující zbraň
Pěchota by bez podpory pravděpodobně neobstála. Novozélandští dělostřelečtí pozorovatelé a australské velení dokázali navést palbu několika baterií na velmi krátké vzdálenosti od vlastních pozic. Granáty dopadaly do plantáže, často jen několik desítek metrů od obránců.
Dělostřelecká palba narušovala přípravu útoků, rozbíjela soustředěné skupiny Viet Congu a dávala australským četám čas přeskupit se.
Zásadní byl také shoz munice pomocí vrtulníků. V prudkém dešti a při omezené viditelnosti přiletěly vrtulníky Iroquois, které dopravily bedny se střelivem přímo k obklíčené rotě.
Právě spojení disciplinované pěchoty, předsunutého dělostřeleckého řízení a
leteckého zásobování ukázalo, jak může relativně malá síla přežít střet s početně silnějším protivníkem.
VIDEO Obrněné transportéry v dešti a tmě
Večer se situace roty D stala kritickou. Viet Cong podnikal další útoky a Australanům docházela munice. Z Nui Datu proto vyrazila
úderná skupina s obrněnými transportéry M113, na nichž se přesouvali vojáci roty A. Cesta byla komplikovaná rozbahněným terénem, nepřesnými informacemi o situaci i rizikem, že transportéry vjedou přímo do nepřátelského postavení.
Příjezd obrněných vozidel měl okamžitý psychologický i taktický účinek. M113 poskytly palebnou sílu, ochranu a možnost rychlého manévru. Viet Cong, který se chystal k dalšímu útoku, začal ustupovat do tmy a džungle. Rota D tak přežila noc, aniž by byla zničena nebo donucena ke kapitulaci.
Australané přišli přímo v boji o 17 mužů, a další voják zemřel později na následky zranění. Zraněno bylo 25 mužů. Šlo o nejtěžší
ztráty Austrálie v jediném střetnutí celé vietnamské války. Na bojišti bylo následně nalezeno nejméně 245 padlých příslušníků Viet Congu, australské odhady uváděly také stovky raněných, ale skutečné ztráty protivníka nelze přesně ověřit, protože část těl a raněných byla odnesena při ústupu.
Zdroj:
War History Online, Australian War Memorial Autor/Licence fotografie: Ilustrační fotografie, Válka ve Vietnamu, By Not stated on the AWM database, Public Domain