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Neuvěřitelný Kratochvíl. Na ME v paraplavání získal čtyři zlata a jedno stříbro

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Paraplavec David Kratochvíl získal na právě skončeném Mistrovství Evropy v turecké Kocaeli čtyři zlaté a jednu stříbrnou medaili. V disciplíně na sto metrů volně navíc rodák z Halže na Tachovsku překonal světový rekord. Pět medailí osmnáctiletý plavec získal v šesti závodech, do kterých zasáhl.
Neuvěřitelný Kratochvíl. Na ME v paraplavání získal čtyři zlata a jedno stříbro

Neuvěřitelný Kratochvíl. Na ME v paraplavání získal čtyři zlata a jedno stříbro

Zdroj: Český svaz plaveckých sportů
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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