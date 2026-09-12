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V českých lesích roste nádherný jedlý hřib. Za jeho utržení ale může přijít pokuta až 100 tisíc korun

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Růžový klobouk a výrazně žlutý třeň mohou houbaře snadno zlákat ke sběru. Hřib královský je sice jedlý, v Česku však patří mezi kriticky ohrožené druhy a zákon ho chrání.
V českých lesích roste nádherný jedlý hřib. Za jeho utržení ale může přijít pokuta až 100 tisíc korun

V českých lesích roste nádherný jedlý hřib. Za jeho utržení ale může přijít pokuta až 100 tisíc korun

Zdroj: depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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