V českých lesích roste nádherný jedlý hřib. Za jeho utržení ale může přijít pokuta až 100 tisíc korun

Houbařská sezona nekončí jen u klasických praváků, kozáků nebo křemenáčů. V teplejších oblastech České republiky lze narazit také na mnohem vzácnější druhy. Jedním z nich je hřib královský, který je díky svému zbarvení poměrně nápadný. Jeho klobouk mívá růžovou, růžovočervenou až růžovofialovou barvu, zatímco rourky, třeň i dužnina jsou výrazně žluté. Klobouk zpravidla dosahuje šířky přibližně 5 až 15 centimetrů. Přestože jde o jedlou houbu, do košíku nepatří.
Roste hlavně v teplých listnatých lesích
Hřib královský se objevuje především od května do září. Vyhovují mu teplé listnaté lesy, zejména lokality s duby, a dává přednost vápnitým půdám v nížinách a pahorkatinách. V Česku se s ním lze setkat například v teplejších částech jižní Moravy, na Brněnsku nebo v některých oblastech jižních Čech. Jeho výskyt je ale vzácný a závisí také na dostatku vláhy a vhodných podmínkách v konkrétní lokalitě.
Patří mezi kriticky ohrožené druhy
Důvod, proč by houbaři měli hřib pouze vyfotografovat a nechat na místě, je uveden přímo v české legislativě. Hřib královský je ve vyhlášce, která provádí zákon o ochraně přírody a krajiny, zařazen mezi kriticky ohrožené druhy. Ve stejné skupině chráněných hub jsou například také hřib Fechtnerův nebo hřib moravský. Ochrana se přitom nevztahuje pouze na samotné sbírání, ale obecně na zásahy do přirozeného vývoje zvláště chráněného druhu.
U fyzické osoby může za nejzávažnější přestupky týkající se zvláště chráněných druhů dosáhnout pokuta až 100 tisíc korun. Pokud je přestupek spáchán ve zvláště chráněném území, umožňuje zákon u některých deliktů zvýšit sankci až na dvojnásobek. Neznamená to však, že člověk automaticky dostane maximální pokutu za jedinou omylem utrženou plodnici. Výše sankce se stanovuje podle konkrétních okolností a závažnosti jednání. U právnických a podnikajících fyzických osob jsou zákonné horní hranice ještě výrazně vyšší.
Nález je lepší pouze vyfotografovat
Pokud houbař narazí na neobvyklý hřib a není si jistý jeho určením, nejbezpečnější je plodnici nechat na místě. Vzácnou houbu lze vyfotografovat, aniž by člověk poškodil ji nebo její okolí, a případně si zaznamenat místo nálezu. Hřib královský má navíc několik druhů, se kterými může být zaměněn, například hřib Fechtnerův nebo hřib růžovník. U neznámých a nápadných hub proto platí jednoduché pravidlo: pokud si houbař druhem není jistý, neměl by ho sbírat.
Hřib královský je dobrým příkladem toho, že samotná jedlost houby ještě neznamená, že ji lze legálně odnést z lesa. Česká mykologická společnost ho uvádí jako jedlý, současně ale výslovně upozorňuje na jeho zákonnou ochranu a doporučuje ho nekonzumovat. Pro houbaře tak může být mnohem cennějším úlovkem fotografie vzácného druhu než plodnice skončená v košíku.
Zdroje: myko.cz, zakonyprolidi.cz