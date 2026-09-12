Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Houbaři vytáhli košíky. Na jihu Čech hlásí velké úlovky

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Houbařská sezona je v plném proudu. Lidé se nejen na sociálních sítích chlubí plnými košíky a není divu. Na jihu Čech je podle mapy růstu hub na řadě míst vysoká šance nálezu. Byli jste už v lese? Pochlubte se, co jste si přinesli.
Houbaři vytáhli košíky. Na jihu Čech hlásí velké úlovky

Houbaři vytáhli košíky. Na jihu Čech hlásí velké úlovky

Zdroj: Filip Matoušek, Marek Jírovec, Policie ČR, Libuše Rychtářová
Reklama
Další články z Budějcká Drbna
Autobus se u Vimperka čelně střetl s autem. Na místě jsou dva zranění
Autobus se u Vimperka čelně střetl s autem. Na místě jsou dva zranění
Krumlovští medvědi mají dost prostoru, tvrdí zámek. Aktivisté to zpochybňují
Krumlovští medvědi mají dost prostoru, tvrdí zámek. Aktivisté to zpochybňují

Vedení českokrumlovského zámku se ohradilo proti způsobu, jakým obránci zvířat prezentují podmínky tamních...

Dron létal u budějovického letiště během vojenského cvičení. Policie zasáhla
Dron létal u budějovického letiště během vojenského cvičení. Policie zasáhla

Vojenské letouny v těchto dnech křižují nebe jižních Čech. Někteří lidé si jejich průlety nad krajinou...

Dvě osiřelá hříbata. Někdo podle majitelky špatně nakrmil jejich matky, obě uhynuly
Dvě osiřelá hříbata. Někdo podle majitelky špatně nakrmil jejich matky, obě uhynuly

Dvě mladé klisny uhynuly během jediného měsíce. Obě byly matkami malých hříbat, která tak zůstala bez...

Prezident Pavel nečekaně zavítal do Tábora. Přišel pěšky z Bechyně
Prezident Pavel nečekaně zavítal do Tábora. Přišel pěšky z Bechyně

Tábor zažil nečekanou návštěvu. Dnes krátce před zahájením 34. ročníku Táborských setkání do města dorazil...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

Všechny články tohoto autora →
Budějcká Drbna
Další články z kategorie Jihočeský kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníJihočeský kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.