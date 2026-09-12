Houbaři vytáhli košíky. Na jihu Čech hlásí velké úlovkyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Houbaři vytáhli košíky. Na jihu Čech hlásí velké úlovky
Vedení českokrumlovského zámku se ohradilo proti způsobu, jakým obránci zvířat prezentují podmínky tamních...
Vojenské letouny v těchto dnech křižují nebe jižních Čech. Někteří lidé si jejich průlety nad krajinou...
Dvě mladé klisny uhynuly během jediného měsíce. Obě byly matkami malých hříbat, která tak zůstala bez...
Tábor zažil nečekanou návštěvu. Dnes krátce před zahájením 34. ročníku Táborských setkání do města dorazil...
Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →
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