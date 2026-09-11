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Jilemnice dokončuje biotop za 78 milionů. Areál čeká nejprve zkušební provoz

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Radnice v Jilemnici zatím na jeden den zpřístupnila areál nově vznikajícího biotopu. Projekt za 78 milionů nabral zpoždění, koupat se v něm lidé budou až příští sezonu. Nyní probíhají dokončovací práce a poté by měl probíhat zkušební provoz.
Jilemnice dokončuje biotop za 78 milionů. Areál čeká nejprve zkušební provoz

Jilemnice dokončuje biotop za 78 milionů. Areál čeká nejprve zkušební provoz

Zdroj: Město Jilemnice
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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