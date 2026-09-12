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Los místo voleb: Proč staří Athéňané považovali náhodný výběr za součást demokracie

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Představa, že o veřejné funkci rozhodne los, dnes zní skoro jako politický žert. Ve starověkých Athénách však náhoda obsazovala stovky úřadů.
Los místo voleb: Proč staří Athéňané považovali náhodný výběr za součást demokracie

Los místo voleb: Proč staří Athéňané považovali náhodný výběr za součást demokracie

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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